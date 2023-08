Legislativo participou ativamente das comemorações dos 191 anos de Laranjeiras

As festividades do Município, que completou 191 anos de Emancipação Política, começaram no sábado e se encerrou na segunda-feira, com a solenidade de inauguração da quadra de esportes Ulisses Maynard, mas antes teve alvorada festiva e o hasteamento das bandeiras, missa de Ação de Graças, além de atividades esportivas e culturais.

Nos três dias de festa, os vereadores marcaram presença ao lado do prefeito do prefeito Juca de Bala e outras representantes do Executivo. O presidente da Câmara, Adriano Carvalho (Adriano de Pedra Branca – MDB) ouviu no discurso do prefeito que o espaço de esportes agora poderá ser realizado para atividades esportivas e também culturais, oferecendo mais lazer para a população. “Fico feliz em participar desses momentos e ver que o Legislativo também deu sua parcela de contribuição para que obras assim fossem entregues aos laranjeirenses”, destacou.

Adriano acrescentou ainda que “os representantes do Legislativo têm compromisso com o povo e os vereadores não apenas prestigiaram as solenidades e apresentações, mas também incentivaram a participação da comunidade, reconhecendo o papel de todos, como fiscalizadores dos recursos públicos e das ações executadas pela administração municipal. Nós representamos e atendemos os interesses da população. Tudo isso é em prol do desenvolvimento de Laranjeiras”, enfatizou Adriano.

Já à noite, as comemorações deram seguimento com o final do Campeonato Municipal de Futsal sub-13 e sub-15 da comunidade. Todos presentes puderam acompanhar de perto a competição, que envolveu uma acirrada disputa entre os times participantes. Estiveram também nos eventos alusivos os vereadores Laércio Francisco, José Carlos JJ, Marizete dos Santos, Chiozinho e Deivinho de Pedra Branca.

Fonte: Ascom CMLaranjeiras

TDantas Comunicação