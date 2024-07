Lei confere a Capela o título de Capital da Cana-de-Açúcar

Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) no dia 26 de junho, Projeto de Lei nº 219/2024. De autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil), que confere à cidade de Capela o título de Capital Sergipana da Cana-de-Açúcar.

De acordo com o deputado Cristiano Cavalcante, O setor canavieiro é responsável pela geração milhares de empregos.

“Sejam eles diretos ou indiretos, na cidade e na região, movimenta a economia local, está presente fortemente na história do município e também em sua cultura. É um título que se faz merecido para a cidade”, afirmou o deputado.

História e Economia

Fundada em 1888 e localizada a 80km de Aracaju, Capela possui em sua história, cultura e economia uma forte influência do setor canavieiro. Este é o principal modelo de cultivo presente no município, e que alimenta, apenas no entorno da cidade, quatro usinas de beneficiamento da matéria-prima, sendo três delas no território do município.

O mês de junho, Capela recebe milhares de visitantes de Sergipe e de vários estados brasileiros para as festas do Mastro e de São Pedro. Mas o turismo é, apenas, um dos pilares da economia do município. Capela também se destaca no cultivo

Foto: Governo de Sergipe

Por Junior Matos