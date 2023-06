Leilão do Santander oferece imóveis em Aracaju e Cristinápolis

Evento oferece condições de pagamento flexíveis e possibilidade de uso do FGTS

O Santander irá realizar um leilão de imóveis com valores até 56% abaixo das avaliações de mercado. Serão disponibilizados 57 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Os lances podem ser enviados até 3 de julho, às 15h, pela plataforma Superbid Exchange, responsável pela organização do evento, ou no portal www.santanderimoveis.com.br.

Os imóveis disponíveis no leilão estão localizados em diversas regiões do Brasil, abrangendo estados como Bahia (BA), Ceará (CE), Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Rio Grande do Sul (RS), Rio de Janeiro (RJ), Sergipe (SE) e São Paulo (SP).

Em Ribeirão Preto (SP), um apartamento de 25 m2 recebe lances a partir de R$ 169 mil (29% de deságio). Em Franco da Rocha (SP), uma casa com 67 m2 está à venda por valor a partir de R$ 159,2 mil (32% abaixo da avaliação). Na capital, um apartamento de 206 m2 pode ser adquirido por lance a partir de R$ 1 milhão (30% de deságio).

No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 178 m2 está disponível a partir de R$ 254,8 mil (39% de deságio). Em Niterói (RJ), uma casa com 486 m2 recebe ofertas acima de R$ 495,9 mil (38% abaixo da avaliação).

Em Porto Alegre (RS), a partir de R$ 117,5 mil (37% de deságio), é possível arrematar um apartamento de 54 m2. Em Canoas (RS), um apartamento de 72 m2 é ofertado por valor a partir de R$ 128,1 mil (37% abaixo da avaliação).

Já em Camaçari (BA), uma casa com 230 m2 recebe lances a partir de R$ 179,2 mil. Ainda no Nordeste, em Aracaju (SE), a partir de R$ 81,9 mil é possível arrematar um apartamento de 59 m2 (33% de deságio). Em Cristinápolis (SE), uma casa com 318 m2 está à venda por valor a partir de 31,8 mil (56% abaixo do valor de avaliação).

Os participantes poderão optar por parcelamentos em até 420 meses. Outro benefício é a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para aquisição dos imóveis. O FGTS é uma opção que facilita a entrada no mercado imobiliário, permitindo o uso dos recursos acumulados para ajudar no pagamento da compra.

Serviço:

Leilão de imóveis Banco Santander

Data: 3 de julho

Horário: 15h

Link ou www.santanderimoveis.com.br

Fonte Santander