LEILÃO PARA CONCESSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA MICRORREGIÃO DE SERGIPE SERÁ NA QUARTA

A B3 e o Governo do Estado de Sergipe vai realizar, a partir das 14h do dia 4 de setembro, o leilão para concessão da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes).

O objetivo do leilão é a seleção da proposta mais vantajosa pelo critério maior oferta. O processo permitirá a exploração por 35 anos de partes do serviço da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que será gerenciado pelo Governo do Estado por meio de convênio de cooperação, com previsão de investimentos de mais de R$ 6 bilhões.

A expectativa é de geração de cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.