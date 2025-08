Liderança de André Graça fortalece governabilidade em Estância

A inauguração da Praça Maria Rosa Silva Siqueira, na última sexta-feira (1º), no Conjunto Pedro Barreto Siqueira, foi marcada pela expressiva presença de 13 dos 15 vereadores do município — o equivalente a 86,67%. O comparecimento em peso, atendendo ao convite do prefeito André Graça, reforça sua capacidade de articulação política e liderança.

Estiveram presentes os vereadores Artur Oliveira, Zé da Paz, Larissa de Sérgio, Sandro de Bibi, Cleide de Júlio, Marta Monteiro, Jorginho da Praia, Flávio Brasil, Kaíque Freire, Ninho de Bado, Henrique CDs, Carlos Blinofi e Isaías Nego Bia, além dos ex-prefeitos Zé Nelson e Gilson Andrade. Em eventos dessa natureza, é incomum tamanha adesão, o que revela um cenário de união e alinhamento político.

Apenas Pedro Marcelo e Elenilton Camelô não participaram. Durante a solenidade, os vereadores Sandro de Bibi, Flávio Brasil e Artur Oliveira usaram a palavra para agradecer à gestão municipal pela obra e destacar a valorização da comunidade local.

A condução política de André Graça merece destaque. Em apenas sete meses de mandato, o prefeito tem se mostrado habilidoso na construção de pontes com diferentes lideranças e na manutenção de um diálogo respeitoso com a Câmara. Sua postura tem refletido em apoio político consistente e, sobretudo, em conquistas concretas para Estância.

Sua atuação junto à bancada sergipana em Brasília e, junto ao Governo do Estado, já resulta em investimentos que visam o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Com inteligência e articulação, André Graça vai consolidando seu nome como uma liderança em ascensão no cenário político de Sergipe.

Por: Genílson Máximo