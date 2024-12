Linda Brasil cobra respostas dos Correios sobre denúncias de precarização do trabalho

A precarização das condições de trabalho nos Correios em Sergipe tem gerado indignação e mobilização entre as trabalhadoras e trabalhadores. Falta de funcionários, sobrecarga, esgotamento mental, afastamentos por problemas de saúde, fechamento de agências e unidades operando com apenas um funcionário compõem um cenário de degradação que prejudica tanto as servidoras e servidores quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse contexto, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) usou o Pequeno Expediente da sessão plenária desta terça-feira, 10, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para dar visibilidade a essas denúncias e cobrar providências. A parlamentar, que já havia se reunido com representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos de Sergipe (SINTECT-SE), destacou a gravidade das condições relatadas e exigiu que a Superintendência dos Correios no estado realize uma reunião para ouvir a categoria e busque soluções efetivas para os problemas apresentados.

“A situação relatada pelos servidores é inaceitável. Estamos falando de trabalhadores submetidos a condições que violam seus direitos e comprometem o serviço essencial que os Correios prestam à população. É urgente que a superintendência ouça os trabalhadores e construa estratégias para reverter esse quadro, garantindo melhores condições de trabalho e respeito à dignidade da classe trabalhadora”, afirmou Linda Brasil.

Entre as demandas destacadas pela deputada estão a entrega de correspondências em horários menos prejudiciais à saúde dos trabalhadores, a revisão da distribuição domiciliar alternada — considerada ineficiente e geradora de sobrecarga — e o fim da centralização das unidades de distribuição. Além disso, a realização do concurso público, recentemente anunciado, foi reconhecida como positiva, mas insuficiente para resolver os problemas estruturais enfrentados pela empresa.

Linda Brasil, que é líder da oposição na Casa Legislativa, frisou que a luta por melhores condições de trabalho nos Correios não é apenas uma questão sindical, mas também de interesse público. “Garantir condições dignas aos trabalhadores é fundamental para a qualidade dos serviços prestados. Os Correios são um patrimônio do povo brasileiro e precisam avançar, respeitando os direitos dos seus funcionários e priorizando um serviço público eficiente e acessível para toda a população”, declarou.

A deputada também reafirmou o compromisso de sua mandata em atuar como ponte entre as trabalhadoras e trabalhadores e a Superintendência dos Correios e com as demais instâncias competentes para cobrar respostas e ações concretas. “Os trabalhadores não podem continuar vivendo nessa situação de abandono. Nossa mandata segue firme nessa luta, dando voz à categoria e exigindo respeito e dignidade para quem faz o serviço público acontecer”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Assessoria de Imprensa