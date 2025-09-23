Linda Brasil denuncia violência institucional sofrida por médica assediada em UPA de Lagarto

Parlamentar critica tentativa de silenciamento da vítima, cobra segurança no ambiente de trabalho e alerta para o uso político de uma pauta que exige seriedade e políticas públicas efetivas

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, na manhã desta terça-feira, 23, para expressar sua indignação diante do caso de tentativa de violência sexual contra uma médica, em seu ambiente de trabalho. Além de criticar a falta de segurança para o exercício profissional, a parlamentar repudiou a tentativa de silenciamento da vítima, com o desestímulo à realização da denúncia e a demissão da profissional.

Para a parlamentar, o fato ocorrido no dia 9 de setembro, na Unidade de Pronto Atendimento Padre Almeida, localizada no povoado Colônia Treze, em Lagarto, e a conduta da gestão da UPA em desencorajar a denúncia representam uma violência institucional. “É muito triste saber que uma gestão tenha sugerido isso. É dever das instituições de saúde assegurar condições mínimas de segurança e acolhimento, o que claramente não ocorreu nesse episódio”, salientou.

Linda reforçou a necessidade de promover ações de conscientização, capacitação e prevenção aos crimes cometidos contra mulheres, crianças e adolescentes. “Sem denúncia, não conseguimos combater o machismo e a misoginia, que resultam nessas violências tão perversas contra as mulheres e que, infelizmente, acabam sendo cometidas também contra crianças e adolescentes”, alertou.

Ainda durante o seu discurso, a deputada expressou seu apoio à médica e parabenizou o Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed) por ter acolhido e denunciado o caso. Linda também destacou a atuação do Conselho Regional de Medicina, que divulgou uma nota de repúdio na qual considera “inadmissível qualquer forma de omissão ou tentativa de silenciamento em casos de violência, sobretudo quando envolve profissionais em ambientes de trabalho”.

Uso político da denúncia

Ainda na tribuna, a parlamentar frisou que o uso político da situação desvia o foco do problema e das reais necessidades para sanar a questão. “Vimos vídeos em que são feitas comparações entre gestões, prefeito e ex-prefeita se atacando. Isso desvia a atenção do problema real. Essa questão da violência contra mulheres, crianças e adolescentes é estrutural e precisa ser debatida com seriedade, com denúncia e com fiscalização”, cobrou Linda Brasil.

A deputada acrescentou que é preciso focar na efetivação de políticas públicas que contribuam para a diminuição dos casos de violência e promover ações efetivas para prevenir que novos episódios ocorram. “O que queremos é a redução e prevenção dos casos de violência no nosso país e no nosso estado. Que esse fato não sirva para estimular disputas políticas, como a gente vem observando”, finalizou.

Foto: Divulgação Ascom – Assessoria de Imprensa