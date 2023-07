Linda Brasil reafirma compromisso com as tradições culturais de Laranjeiras

No último final de semana, a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (PSOL) esteve no município de Laranjeiras para prestigiar o 10° Encontro de Cacumbis, uma celebração da cultura popular que se mantém viva no município.

Ao participar da festa, a deputada, que também é uma defensora da história, cultura e identidade do povo sergipano, ressaltou a importância do encontro como um símbolo de resistência cultural do estado.

“Precisamos valorizar, incentivar e preservar essas expressões culturais do nosso estado. Estou muito feliz, emocionada e honrada por participar desse décimo encontro de Cacumbis, principalmente por saber que a cultura de Laranjeiras resgata e faz com que esses grupos não fiquem esquecidos”, ressaltou.

Na oportunidade, Linda Brasil também reafirmou o seu compromisso com a cultura local e a manutenção dessas tradições. “Laranjeiras é um celeiro cultural não só de Sergipe, mas do Brasil e do mundo. Eu, como deputada estadual, não poderia deixar de cobrar, principalmente do governo estadual, um olhar e investimentos à nossa cultura, à cultura aqui de Laranjeiras. Reafirmo o meu compromisso com as pautas da cultura relacionadas a manutenção dessas tradições. No que depender de mim, estarei na Alese lutando pelo fortalecimento da cultura sergipana e para que ela permaneça viva em nosso estado. Vamos resgatar e fortalecer cada vez mais a cultura de Sergipe”, reforçou a deputada.

Encontro de Cacumbis e convidados:

O Encontro dos Cacumbis e Convidados é uma celebração e homenagem a trajetória dedicada ao mais famoso mestre do grupo de Cacumbis do país, Mestre Deca, um laranjeirense que começou a ser brincante do grupo desde criança com o amigo e mestre Zezinho e Zé Macário. Durante o evento, vários grupos folclóricos além de Laranjeiras, como Itaporanga, Santo Amaro, Lagarto, Rosário do Catete, São Cristóvão, Japaratuba, Moita Bonita, Aracaju e região, Itabaiana, Socorro e da Barra dos Coqueiros seguem em cortejo pelas ruas da cidade até a Igreja São Benedito.

Foto: Assessoria de Comunicação

Por David Rodrigues