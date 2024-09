Linda Brasil visita Tobias Barreto e reforça demandas por educação e cultura no município

Nesta segunda-feira, 16, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) cumpriu uma agenda intensa no município de Tobias Barreto, onde participou de atividades voltadas à educação e cultura, áreas que, segundo ela, precisam de maior atenção do poder público. A visita, marcada por diálogos e debates com a comunidade, revelou os desafios enfrentados por educadores, estudantes e agentes culturais.

A primeira parada da deputada foi no Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário, onde participou de uma manhã rica em apresentações, diálogos e reflexões. Em sua fala, Linda destacou a relevância de uma educação que vá além da transmissão de conhecimento e que seja capaz de emancipar os alunos. “Acredito em uma educação crítica, libertadora e transformadora, em consonância com os princípios defendidos por Paulo Freire. A escola não pode ser neutra diante das injustiças; ela deve ser um espaço de luta e conscientização”, afirmou a parlamentar, agradecendo a todos os envolvidos pela sensibilidade em trazer temas sociais e ambientais para o centro das discussões.

Na parte da tarde, a deputada dedicou-se a conhecer de perto os coletivos culturais de Tobias Barreto, cujas dificuldades são agravadas pela ausência de políticas públicas consistentes de apoio à cultura, sobretudo no interior do estado. Em visita ao Ecoparque Recanto da Serra, Linda Brasil viu de perto o potencial turístico e cultural da região, mas também constatou a falta de investimentos por parte do governo estadual e da prefeitura local.

A deputada também esteve na Sala da Mensagem de Silo, um movimento espiritualista que promove a paz e a inclusão social entre pessoas de diferentes religiões, e no “Centro Cultural Filhos de Obaluaiê”, coordenado por Josafá Alves. Nesse último espaço, Linda Brasil reuniu-se com representantes do Coletivo Cultural Tobias Sou Eu, da Quadrilha Junina Meu Xamego e da Academia Sergipana Tobiense, que enfrentam um cenário de abandono e dificuldades para manter vivas as tradições culturais da região.

Linda Brasil criticou duramente a negligência com que a cultura é tratada pelo governo estadual, principalmente no interior. “Em Aracaju já vemos a cultura ser deixada de lado, mas aqui no interior, essa invisibilidade é ainda mais profunda. A falta de investimento e de políticas públicas adequadas não afeta apenas a cultura, mas toda a sociedade. Vamos cobrar dos órgãos responsáveis o apoio que essas iniciativas merecem”, pontuou a deputada, que se comprometeu a levar essas demandas ao parlamento.

Demandas apresentadas

Durante a visita, várias demandas foram apresentadas pela comunidade local. No Colégio Abelardo Barreto do Rosário, uma das principais solicitações foi a reforma da unidade de ensino, que carece de melhorias estruturais. Linda Brasil também ouviu as professoras e professores, que reivindicam valorização profissional, melhores condições de trabalho e o cumprimento de direitos garantidos constitucionalmente, em destaque para o reconhecimento salarial por nível de formação, como mestrado e doutorado.

Na área da cultura, entre os principais pontos, os agentes culturais pediram a implementação de transporte público para facilitar o acesso de visitantes e participantes aos projetos e a espaços turísticos e culturais, a exemplo do Ecoparque Recanto da Serra. Outro ponto tocado, foi em relação ao financiamento por parte do Governo de projetos e atividades culturais desenvolvidos na região, como ocorrem no Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, além da necessidade de maior visibilidade e protagonismo para as/os artistas locais, especialmente de Tobias Barreto, conhecido por sua forte tradição cultural no estado de Sergipe.

A Academia Sergipana de Letras de Tobias Barreto também apresentou uma solicitação importante: a viabilização de um prédio para sua sede, já que atualmente a instituição não possui um espaço próprio. A valorização das quadrilhas juninas, outro símbolo cultural importante da cidade, também foi destacada, entre outras questões.

A deputada Linda Brasil se comprometeu a dialogar com sua equipe e com o GT de Cultura de sua mandata, bem como levar as demandas para a Assembleia Legislativa de Sergipe, como já ocorreu na sessão plenária desta terça-feira, 17. Além disso, ela se comprometeu a encaminhar todas essas demandas para os órgãos competentes e também defender maior investimento nas áreas, principalmente no interior sergipano.

Texto e foto Marcela Prado