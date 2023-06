Liquida RioMar Inverno abre temporada de preços baixos, com descontos

De 29 de junho a 2 de julho, o RioMar Aracaju promove a temporada de preços baixos das lojas fincadas no empreendimento. Serão quatro dias de muitas ofertas e oportunidades de compras com descontos que chegam a 70%, em diferentes segmentos como moda, calçados, eletroeletrônicos, perfumaria, acessórios, tecnológicos, cuidado pessoal, cama, mesa e banho, dentre outros itens com ofertas imperdíveis.

Liquida RioMar

A estação das chuvas e temperaturas mais amenas ainda não terminou, mas nas lojas do RioMar Aracaju o período de liquidação de inverno foi antecipado. Na C&A, moletom em diversas estampas por R$79,99; tênis escolar infantil Cambalhota, por R$99,90; kit cama dupla face da First Class por R$ 129,90; na Joalheria Fontes, argolas em ouro branco com 50% de desconto; t-shirt Lacoste por R$ 165,00; camisa UV Litoraneus manga longa para elas e eles por R$ 79,95; armação de grau feminina Vogue na ótica Pupila por R$ 363,00; sandália salto médio block Picadilly por R$ 199,92.

Compras online

Para quem prefere aproveitar a liquidação sem sair de casa através do SuperApp RioMar Aracaju, durante o período de preços baixos, o frete será grátis. No canal online, o cliente encontrará produtos com preços bem convidativos: blusa ombro a ombro Feminina Adulto Ondas Scala – branca de R$146,90 por R$ 69,95; vestido midi da Cia Marítima, color waves rosa pastel de R$398,00 por R$199,00; t-shirt Aleatory vermelha, de R$119,90 por R$99,90; kit creme corporal e creme para mãos Korres, na Cosmético Center, de R$87,90 por R$ 54,90; na Conecte Tudo, videogame retrô para tv RCA de R$ 289,95 por R$ 159,95; top esportivo feminino da Lacoste Sport de R$ 449,00 por R$ 229,00.

Além do delivery, a plataforma oferece vários modais de entrega, como drive-thru, pick-up, retirada na loja, retirada na Central de Atendimento ao Cliente e retirada na bandeja (para alimentos). O SuperApp RioMar Aracaju atende a todos os bairros de Aracaju e algumas localidades da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão e o pedido chega em até 2 horas.

