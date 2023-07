LIRAa: Aracaju tem risco médio para surtos e epidemias por Aedes aegypti

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), divulgou nesta quinta-feira (27), o quarto Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) do ano, que indicou infestação geral de 1,7, valor considerado como Médio Risco para surtos ou epidemias. O estudo foi realizado entre os dias 3 e 7 de julho, objetivando mapear a incidência do mosquito para nortear as ações de combate ao vetor, promovidas pelo município.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, este resultado indica um diminuição em relação ao terceiro LIRAa, realizado em maio, em que o índice de infestação predial apresentou redução de 5,5% (de 1,8 para 1,7), porém, mantendo a mesma classificação de médio risco.

“Observamos que neste LIRAa nenhum bairro foi classificado com alto risco e dos 43 bairros de Aracaju tivemos 16 bairros classificados em baixo risco e 27 bairros em médio risco para surtos e epidemias. O criadouro mais importante em Aracaju continua sendo os depósitos de armazenamento de água ao nível do solo, a exemplo das as lavanderias e tonéis”, explica a gestora, ao destacar que esses locais representam 46,5% dos pontos encontrados com foco, um aumento de 4,73% em relação a maio de 2023.

Segundo o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Jeferson Santana, os depósitos domiciliares, vasos e pratos de plantas, ralos, lajes, sanitários em desuso, continuam com o segundo maior índice, com 25,4%, o que representa uma redução de 22,80% frente ao índice apresentado em maio, que foi de 32,9%.

“Já em relação a lixo, entulho e resíduos sólidos guardados nos quintais o índice de infestação foi de 9,7%, neste LIRAa, mantendo o mesmo número do ultimo levantamento. Também encontramos foco de mosquito Aedes aegypti em três terrenos baldios. Um ponto muito importante e que merece destaque são os pneus, que neste Liraa representaram índice de 9,2%, apresentando aumento de 27,78%, sendo estes encontrados em quitais de residências habitadas e descartados irregularmente em terrenos baldios”, enfatiza.

Dados das Arboviroses

De janeiro a abril deste ano, foram confirmados 392 casos de dengue na capital, com dois óbitos; 268 casos de chikungunya e 25 de zika. A SMS alerta para a participação da população no combate ao Aedes aegypti, somando-se às ações realizadas diariamente pelos agentes de endemias e evitando acúmulo de água de maneira incorreta em recipientes abertos.

“Neste ano, já foram realizados 17 mutirões, e 84 localidades foram contempladas pela atividade, totalizando 1.262 quarteirões tratados, alcançando um total de 74.141 imóveis. Semanalmente, a SMS realiza visitas domiciliares e aplica fumacê costal. Aos sábados, temos um trabalho de mutirão que acontece em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos [Emsurb] e ocorrerá no dia 29, no bairro Porto Dantas”, reforça o gerente.

