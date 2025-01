LIXO EM ARACAJU: TORRE CONFIRMA AVISO PRÉVIO DE DESLIGAMENTO PARA CERCA DE 1.300 FUNCIONÁRIOS

A empresa Torre, responsável pela coleta de lixo em Aracaju, planeja realizar a demissão de cerca de 1300 garis e margaridas.

Na manhã desta segunda-feira (20), a direção da empresa informou que enviou aviso prévio de desligamento para os funcionários e o motivo das demissões seria a falta de pagamento dos serviços prestados à Prefeitura de Aracaju, que estariam atrasados desde o mês de novembro.

Segundo o sindicato, a justificativa da Torre para os avisos prévios seria o fim do contrato com a prefeitura no dia 19 de fevereiro.

O sindicato diz que, se a Prefeitura não apresentar logo um plano para quitar o débito, cerca de 1,3 mil trabalhadores na limpeza pública da cidade recebam avisos prévios.

O sindicato informou ainda que tentará uma reunião com a gestão municipal visando encontrar uma saída para a situação.

Em nota, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) diz que a decisão unilateral, motivada, segundo a prestadora de serviços, pela falta de pagamento do acordo ajustado com a Emsurb, não condiz com as tratativas de negociação realizadas diretamente com a direção da Torre, nas quais foi estabelecido um cronograma com datas quinzenais para a quitação da dívida deixada pela gestão municipal anterior.

A Emsurb diz ainda, que não há atraso no repasse para a terceirizada, uma vez que a primeira parcela do acordo vence hoje, ao final do dia. A empresa municipal segue acompanhando os desdobramentos da situação, com o intuito de impedir qualquer prejuízo à população aracajuana.

