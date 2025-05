Locais de prova do concurso da Seasic serão divulgados nesta segunda

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que os locais de prova para a realização da prova objetiva e da prova discursiva do primeiro concurso público da história da pasta serão divulgados nesta segunda-feira, 5 de maio. As provas estão marcadas para o próximo domingo, 11, e serão organizadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

Os candidatos poderão acessar o local de aplicação por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que estará disponível no site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/seasic25).

O concurso da Seasic oferece 90 vagas para seis cargos de nível superior: assistente social, engenheiro agrônomo, nutricionista, pedagogo, psicólogo e tradutor e intérprete de Libras. A iniciativa marca um passo histórico para o fortalecimento da política de assistência social em Sergipe, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca a importância do concurso para a consolidação das ações da Seasic. “Esse é um marco para a assistência social em Sergipe. Estamos reforçando nosso compromisso com a valorização dos profissionais e com a ampliação da rede de proteção social em todo o estado”, afirmou.

Sobre a prova

As provas objetiva e discursiva do concurso da Seasic ocorrerão na data prevista, no turno da manhã, das 8h às 12h30, conforme horário oficial de Brasília. Os portões dos locais de prova serão abertos com antecedência e fechados impreterivelmente às 7h30. O candidato deverá comparecer com, no mínimo, 1h30 de antecedência, portando documento de identidade original com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta (em material transparente) e comprovante de inscrição ou de pagamento da taxa.

Não será permitida a entrada após o fechamento dos portões. O uso de aparelhos eletrônicos, relógios, bonés, óculos escuros ou materiais não autorizados durante a prova resultará na eliminação do candidato. O cartão de respostas e o caderno de questões (este, somente nos 30 minutos finais) deverão ser entregues ao final da aplicação.

Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas no site da FGV.

Foto: Júlia Costa