Lojistas do sertão destacam Priscila como personalidade que apoia oempreendedorismo

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, foi reconhecida com o troféu de “Apoio ao Empreendedorismo Feminino”, em um evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Nossa Senhora da Glória, que celebrou os destaques do ano que contribuíram para o fortalecimento do empreendedorismo no município.

Durante a gestão de Priscila, estão sendo desenvolvidas diversas ações que incentivam e capacitam mulheres empreendedoras a superar desafios e prosperar no mercado. Ao longo do ano de 2024, a liderança da superintendente foi fundamental para a implementação de programas e iniciativas que impactaram positivamente a vida de inúmeras mulheres em diversas regiões de Sergipe.

Desde o início da sua gestão, houve um aumento em 120% dos atendimentos de demanda espontânea nas ações voltadas ao empreendedorismo feminino, totalizando, 7.174 mulheres atendidas. Além disso, em sua gestão, foi iniciado o processo de interiorização do Sebrae DELAS, onde foi realizada a Caravana na Estrada com Elas, que alcançou, em 2024, mil mulheres ao longo de sete dias, em sete municípios sergipanos.

Junto ao Sebrae DELAS, destacam-se os resultados alcançados: 56,10% das participantes informaram que antes da participação no projeto, elas não se sentiam apoiadas em seus negócios, enquanto 80,33% informaram que inovaram em um ou mais produtos, serviços ou processos.

O Sebrae/SE reafirma, assim, sua missão de fortalecer o empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social e econômica.

Este reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a inclusão, a igualdade de oportunidades e o apoio contínuo ao empreendedorismo feminino no estado.

Texto e foto ascom Sebrae