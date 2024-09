Luciano de Menininha arrasta multidão em caminhada em Propriá

Candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP) arrastou uma multidão na Mega Caminhada do 11, realizada nesta sexta-feira, 06. O evento reuniu milhares de pessoas, que demonstraram a confiança na chapa que representa a resposta do povo e que tem compromisso com o futuro do município.

E foi justamente a esse apoio popular que Luciano atribuiu a força do seu projeto. “O apoio que estamos recebendo dos cidadãos nas ruas de Propriá nos dão a força e a coragem necessárias para continuar trabalhando. Os propriaenses estão apoiando o nosso projeto, fazendo questão de sair às ruas para demonstrar isso e para nos dar palavras de esperança e carinho”, afirmou.

“Isso mostra que estamos cada dia mais fortes e motivados. Obrigado a todos que compareceram e acompanharam a nossa mega caminhada, promovendo uma linda festa da democracia. O propriaense já está dando a resposta e no dia seis de outubro vai votar em Luciano de Menininha e Samuel da Cunha, 11”, complementou o candidato a prefeito.

Companheiro de chapa de Luciano, o candidato a vice-prefeito, Samuel da Cunha, também ressaltou o desejo de mudança demonstrado pela população. “Esse foi mais um ato que demonstra que os propriaenses vão dar a resposta ao desgoverno que hoje administra a nossa cidade. Juntos, vamos construir uma Propriá mais desenvolvida e com serviços públicos de qualidade”, salientou.

Fonte e foto assessoria