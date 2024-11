Luciano de Menininha busca apoio de deputados para demandas a Propriá

Com o intuito de garantir o apoio dos deputados estaduais na destinação de recursos para atender demandas de Propriá, o prefeito eleito do município do Baixo São Francisco, Luciano de Menininha (PP), realizou uma visita à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Além de solicitar o envio de emendas, o futuro gestor também pediu a parceria dos parlamentares para os demais temas que envolvam o município. “Assim como fizemos com a bancada federal, durante nossa viagem a Brasília, fizemos questão de vir pessoalmente à Alese, onde também já estive deputado, para pedir aos parlamentares, independente de bandeira partidária, que tenham atenção às demandas de Propriá”, afirmou Luciano.

O prefeito eleito de Propriá agradeceu a receptividade dos deputados estaduais. “Fiquei muito feliz e grato pelo compromisso de todos em nos ajudar a escrever uma nova história para nossa terra, que retome o desenvolvimento e o protagonismo do município e que garanta mais qualidade de vida para os propriaenses”, ressaltou.

“É essa união de forças que sempre iremos buscar para promover o desenvolvimento de Propriá e fazer o nosso povo feliz. E tenho certeza de que sempre poderemos contar com o apoio dos nossos parlamentares”, salientou Luciano de Menininha.

Fonte e foto assessoria