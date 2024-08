Luciano de Menininha critica serviço de transporte escolar da cidade de Propriá

Candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP) fez uma publicação em suas redes sociais criticando o serviço de transporte escolar disponibilizado pela atual gestão para as crianças e jovens do município. Na publicação, Luciano expõe um vídeo que mostra a superlotação em um dos veículos.

“Uma situação que coloca em risco a segurança dos passageiros transportados que, neste caso, são crianças. A irresponsabilidade e a desumanidade do atual prefeito me indignam e me fazem buscar ainda mais forças para ir à luta”, afirmou o candidato a prefeito.

Ainda na publicação, Luciano de Menininha chama atenção para a quantidade de ônibus escolares no pátio da prefeitura, quando poderiam estar atendendo melhor os propriaenses. “Propriá não pode continuar do jeito que está. É essa Propriá que tentam esconder, mas não conseguem. E é por esse e outros motivos que, em breve, daremos a resposta do povo”, enfatizou Luciano.

Fonte e foto assessoria