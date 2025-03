Luciano de Menininha mantém pagamento em dia e fortalece economia

A gestão do prefeito Luciano de Menininha segue dando exemplo de responsabilidade e compromisso com os servidores municipais e com a economia de Propriá. Pelo terceiro mês consecutivo, a Prefeitura realizou o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado, com o depósito efetuado já no dia 27 de março.

Essa medida, além de garantir a tranquilidade dos servidores, aquece o comércio e os serviços da cidade, movimentando a economia local e beneficiando toda a população. O pagamento em dia é um reflexo do planejamento financeiro e da seriedade da atual gestão, que tem priorizado a valorização dos trabalhadores e a eficiência na administração dos recursos públicos.

Luciano de Menininha reforçou que essa é uma diretriz central de seu governo: “Nosso compromisso é com a responsabilidade e a transparência. Garantir que os servidores recebam seus salários em dia é uma forma de reconhecer o trabalho de cada um e também de fortalecer a economia de Propriá.”

Com ações concretas como essa, o prefeito segue consolidando uma gestão eficiente, equilibrada e voltada para o progresso do município, demonstrando que o planejamento e o respeito com o servidor fazem toda a diferença na administração pública.

Texto e foto assessoria