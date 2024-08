Luciano de Menininha realiza ato histórico no município de Propriá

Uma multidão tomou conta das ruas de Propriá neste sábado, 17, de Propriá, para participar da ‘Primeira Pisadinha do 11’, que marcou o início da campanha para prefeito de Luciano de Menininha (PP). O evento histórico foi o maior ato político do município do Baixo São Francisco e demonstrou o forte apoio popular ao candidato.

“O maior presente que eu poderia receber em meu aniversário foi essa festa bonita que vocês fizeram hoje em nossa pisadinha. Agradeço a presença de cada um neste nosso ato de campanha, que mostra o desejo do povo de Propriá de dar a resposta aos que hoje fazem uma péssima gestão”, afirmou Luciano em discurso após percorrer diversas ruas do município.

O candidato a prefeito ressaltou ainda os problemas enfrentados atualmente na cidade de Propriá e se apresentou como a solução para os próximos anos. “O que me deixa indignado são os problemas que persistem na atual gestão em diversas áreas, a exemplo da saúde. E o pior, ainda ficam propagando mentiras sobre mim. O povo já me viu administrando e aprovou. Vamos chegar lá e fazer o que é preciso para mudar Propriá, retomando o seu desenvolvimento e melhorando a vida da população”, enfatizou Luciano.

Luciano de Menininha é o candidato da coligação “A resposta do povo”, formada pelos partidos PP, PSB, PL, União Brasil, Avante e PSDB/Cidadania, com propostas para colocar Propriá no rumo certo.

Fonte e foto assessoria