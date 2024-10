Luciano de Menininha reforça compromisso com a retomada do desenvolvimento de Propriá

Em entrevista à TV Sergipe, na quinta-feira, 17, o prefeito eleito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), falou sobre o resultado da eleição, a situação atual do município, os desafios que serão enfrentados e suas propostas para a retomada do desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados pela gestão municipal.

“Fizemos uma campanha propositiva e o povo de Propriá deu a resposta à atual gestão, que deixou a desejar na prestação dos serviços. Por isso, a população decidiu mudar de gestor e nos garantiu a vitória com 15% de diferença, algo que não se consegue à toa”, afirmou Luciano de Menininha.

Questionado sobre o cenário atual, Luciano destacou a situação de abandono do município. “Quem chega a Propriá, especialmente vindo de Alagoas, parece estar vendo uma cidade fantasma, com hotel, campo e outros equipamentos abandonados. Infelizmente, a cidade não recebeu o cuidado que deveria nos últimos anos. Apesar da cidade estar geograficamente muito bem localizada, às margens do rio São Francisco e da BR-101, a cidade está se perdendo no tempo e deixando de explorar seus potenciais”, detalhou.

Entre esses potenciais está o turístico que, de acordo com o prefeito eleito, não foi explorado. “Mas, essa será uma das áreas onde iremos investir para a geração de emprego e renda. Além disso, vamos estimular os empresários e novos empreendedores a captar o turismo e levar o povo para Propriá. Fazer campeonatos náuticos, jeep cross, campeonatos de motocross. Enfim, tudo aquilo que você possa trazer gente para a nossa terra para explorar o rio e as nossas margens do rio”, salientou.

Outro ponto citado pela entrevistadora e que consta no plano de governo de Luciano foi a criação de um museu do Povo do Baixo São Francisco. “O resgate de uma cidade que ajudou a desenvolver Sergipe. Propriá, há 60 anos atrás, era a segunda economia do estado. E, nesse espaço, vamos contar a história do povo do Baixo São Francisco, a história de Propriá e do Rio São Francisco”, pontuou.

Ainda na área econômica, Luciano de Menininha destacou o comércio pujante de Propriá. “Que atende uma população de cerca de 180 mil habitantes de municípios da região, tanto de Sergipe como de Alagoas. O que precisa fazer é planejamento. Por exemplo, temos uma demanda muito grande de vagas de estacionamento no Centro da cidade, garantia de segurança. Tudo isso precisa ser solucionado para que Propriá volte a ser um polo de desenvolvimento”, disse.

“O Mercado do Peixe está fechado há dois anos. A última reforma foi em minha gestão. O Município não se incomodou de fechar e ainda proibir a venda do pescado na rua. Precisamos reformar esse mercado e garantir o conforto necessário para os vendedores de peixe e para os consumidores. Além disso, precisamos ter uma Secretaria de Agricultura forte para investir na produção agrícola local e criar um centro de distribuição à beira da BR-101 para que esses produtos produzidos no município e região sejam comercializados e quem passe conheça esses nossos potenciais”, completou Luciano.

Ainda na entrevista, Luciano de Menininha falou sobre a situação da saúde. “Os serviços de saúde em Propriá precisam melhorar em todos os sentidos. Na Atenção Básica, os postos de saúde estão sem médicos. E o Hospital Regional também tem deixado a desejar, inclusive temos dialogado com o Governo do Estado sobre isso e para que os serviços possam melhorar. Até porque é uma unidade que atende não apenas Propriá, mas diversos outros municípios da região. Propriá está literalmente na UTI em relação à saúde, algo que até nos surpreende, uma vez que o atual prefeito é médico”, enfatizou.

Fonte e foto assessoria