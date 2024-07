Luciano Pimentel destaca emenda parlamentar para saúde pública em Simão Dias

O deputado Luciano Pimentel (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar o envio de emenda parlamentar voltadas para o fortalecimento de políticas públicas na área da saúde na cidade de Simão Dias. O pronunciamento foi realizado na sessão plenária desta terça-feira (16).

De acordo com o parlamentar, ao todo foi destinado R$ 1 milhão em emenda parlamentar para ações em saúde em Simão Dias. “Para nós parlamentares traz um significado muito grande, que é bem utilizada. Na oportunidade foram realizadas cirurgias oculares e compra de insumos pós-cirurgicos para os moradores do município. Além disso, também foram realizadas cirurgias de varizes”, destacou o deputado Luciano Pimentel.

I Simpósio Sergipano de Cannabis Medicinal

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza na próxima quinta e sexta-feira (18 e 19) o I Congresso Sergipano de Assistência Farmacêutica (Coseaf), no Hotel Vidam, em Aracaju. O evento também inclui o I Simpósio Sergipano de Cannabis Medicinal, que tem o objetivo de discutir os principais avanços e desafios das políticas públicas voltadas para o uso terapêutico da Cannabis medicinal.

“Sergipe é considerado pioneiro na instituição da Política Estadual da Cannabis para fins terapêuticos, medicinais, veterinários e científicos, e inclusive tem qualificado o acesso do produto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No primeiro protocolo clínico estadual, lançado em dezembro de 2023, os pacientes beneficiados foram aqueles com epilepsia refratária que se encaixam em doenças específicas”, ressaltou o deputado Luciano Pimentel.

Em um evento pré-agenda do Coseaf, que acontece nesta quarta-feira(17), será lançado o segundo protocolo clínico, para o uso de produtos derivados de cannabis no tratamento do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

