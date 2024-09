Lucivânia de Dona Lúcia: Ficha limpa promete revolução nas pautas em Macambira

Candidata a vereadora em Macambira, Lucivânia de Dona Lúcia, tem candidatura deferida e promete revolucionar as pautas femininas na cidade. Conheça suas propostas!

Lucivânia de Dona Lúcia, candidata a vereadora em Macambira pelo Partido Social Democrático (PSD), teve sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral e promete fazer uma verdadeira revolução nas pautas voltadas às mulheres no município. Com um histórico de ficha limpa e forte compromisso com a ética, Lucivânia busca levar representatividade feminina à Câmara de Vereadores, lutando pelos direitos e pelo empoderamento das mulheres de Macambira.

Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser

Uma das principais bandeiras de Lucivânia é a defesa da participação feminina em todos os espaços, destacando que “o lugar da mulher é onde ela quiser”. Para a candidata, a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão política é fundamental para garantir a elaboração de políticas públicas que respondam às reais necessidades das mulheres.

Propostas de Lucivânia para as Mulheres de Macambira

Lucivânia traz uma série de propostas focadas em promover a igualdade de gênero, apoiar o desenvolvimento feminino e combater a violência contra a mulher em Macambira. Entre seus principais projetos, destacam-se:

Empreendedorismo Feminino: A candidata defende a criação de programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, com capacitações e acesso facilitado a crédito para mulheres que desejam abrir ou expandir seus negócios. Lucivânia acredita que apoiar a independência financeira das mulheres é crucial para garantir sua autonomia e fortalecer a economia local.

Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência: Preocupada com a crescente taxa de violência contra a mulher, Lucivânia propõe a criação de um centro especializado no atendimento a vítimas de agressão doméstica e de gênero. O projeto inclui suporte jurídico e psicológico, além de campanhas educativas para prevenir a violência.

Educação e Capacitação Profissional: Lucivânia pretende aumentar a oferta de programas educacionais voltados para meninas e mulheres adultas, com foco em formação profissional e combate à evasão escolar. A candidata acredita que a educação é a chave para garantir oportunidades de emprego e autonomia para as mulheres de Macambira.

Saúde Feminina Prioritária: Lucivânia propõe a ampliação do acesso aos serviços de saúde voltados para as mulheres, como exames preventivos e consultas ginecológicas. Ela quer garantir que todas as mulheres de Macambira possam cuidar de sua saúde com dignidade e sem enfrentar longas filas de espera.

Fortalecimento das Políticas Públicas para Mulheres: A candidata também defende o fortalecimento de políticas públicas já existentes e a criação de novos projetos voltados à igualdade de gênero. Lucivânia quer mais investimentos em programas que garantam direitos e oportunidades para as mulheres de Macambira, colocando a cidade como um modelo de inclusão no estado de Sergipe.

O Papel da Mulher na Política de Macambira

Lucivânia de Dona Lúcia acredita que a mudança que as mulheres de Macambira precisam começa com a representatividade política. Para ela, a presença feminina na Câmara de Vereadores não só abrirá portas para mais discussões sobre igualdade de gênero, mas também colocará em pauta temas como a violência doméstica, a saúde da mulher e o empoderamento feminino.

Com sua candidatura deferida e um histórico limpo, Lucivânia promete ser uma defensora ativa dos direitos das mulheres, trazendo suas pautas para o centro das discussões políticas. Seu lema “lugar de mulher é onde ela quiser” reflete seu compromisso com a igualdade e com a luta por um futuro mais justo para todas as mulheres de Macambira.

Fonte e foto assessoria