Luiz Roberto e Fabiano visitam hospitais filantrópicos Santa Isabel e São José

O conhecimento detalhado dos mecanismos de funcionamento e interação com a rede municipal de saúde dos hospitais filantrópicos Santa Isabel e São José. Esse foi o objetivo da visita realizada na tarde desta segunda-feira,19, pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira.

Enquanto vereador, Fabiano Oliveira, destinou emendas impositivas para estas unidades, beneficiando o trabalho de grande alcance social realizado nestas unidades. “O hospital Santa Isabel atende seis mil pessoas/mês, e o hospital São José, cerca de três mil pessoas mês. São unidades de extrema importância nessa interação com a rede municipal de saúde. Este sempre foi um compromisso meu enquanto vereador e, sem dúvida, será um elemento primordial caso sejamos eleitos”, justificou o candidato a vice-prefeito.

Reorganização

Luiz Roberto evidenciou o processo de evolução na gestão de ambas as unidades. “Foi muito gratificante perceber os aspectos de modernização que estão em prática já nas unidades, gerando efeitos positivos que refletem na assistência prestada. Entendemos a importância estratégica dos hospitais filantrópicos e vamos buscar aperfeiçoar cada vez mais esse processo interativo”, destacou Luiz.

No hospital Santa Isabel, os candidatos foram recebidos pelo presidente Rubens Moreira e pelos diretores Andreza Carvalho e Max Oliveira, dentre outros membros da gestão. No hospital São José, foram recebidos pela irmã Lúcia Romualdo, freira integrante da congregação que administra a unidade, e membros do corpo diretivo.

