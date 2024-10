Luiz Roberto participa de Carreata no José Conrado de Araújo, Veneza e Siqueira

Nesta quarta-feira, 16, o candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, acompanhado do seu candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, participou de mais uma sabatina promovida pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed-SE), contando com a participação de profissionais da Medicina também vinculados a outras entidades como o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Sociedade Médica de Sergipe (Somese). Em pauta as diretrizes para a saúde constantes no plano de governo a partir de janeiro de 2025 do candidato, caso eleito.

Luiz Roberto fez a exposição técnica de suas primeiras medidas à frente da pasta, reiterando a necessidade de ampliação da capacidade operacional do Centro de Especialidades –Cemar, bem como do novo complexo materno-infantil, em, anexo à Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, e ainda da estruturação do atendimento emergencial, com leito de estabilização, raio-x e exames em 10 das principais unidades de Saúde da Família distribuídas pela capital, visando amortecer as demandas emergenciais tanto nos hospitais Nestor Piva (Zona Norte), como no Fernando Franco (Zona Sul).

“Para que esse esforço logístico tenha o resultado esperado, vamos fazer concurso para todas as áreas da saúde, incluindo médicos, odontólogos, enfermeiros, dentre outros. A melhoria das condições de trabalho e a valorização das categorias profissionais também estão previstos no programa de governo que apresentamos à sociedade”, assegurou Luiz Roberto.

O candidato também lembrou da participação efetiva do Sindimed e das outras instituições representadas nas câmaras temáticas para elaboração do plano de governo. “Nosso intuito é consolidar cada vez mais o diálogo e a construção coletiva das políticas públicas da saúde, bem como aperfeiçoar continuamente os mecanismos de gestão”, destacou Luiz Roberto.

Energia e Alegria

Já no início da noite, o candidato Luiz Roberto promoveu uma carreata entre os bairros José Conrado de Araújo, Veneza e Siqueira campos onde, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, dos vereadores reeleitos Joaquim da Janelinha e Elber Batalha, correligionários e apoiadores, percorreu as ruas e recebeu a calorosa recepção da população no trajeto percorrido.

“Como sempre digo, o sorriso, o abraço sincero e os votos de confiança e recebidos olho no olho, são a melhor pesquisa que pode existir. Somos a prova disto estando agora no segundo turno. Vamos seguir com fé e confiança para conduzir de forma exitosa os destinos de Aracaju a partir de 2025”, concluiu Luiz Roberto.

Fonte e foto assessoria