Luiz Roberto prestigia torneio amador e destaca incentivo ao esporte

Iniciando a agenda deste domingo, 11, o candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, prestigiou mais uma etapa da copa de futebol amador “Rei Pelé”, que envolve times de diversas localidades de Aracaju. Na ocasião, destacou um dos pilares do seu programa de governo que será o incentivo ao esporte amador e profissional.

Tendo em sua carreira uma exitosa passagem como dirigente esportivo, quando foi, por seis anos, presidente da Associação Desportiva Confiança, Luiz Roberto acredita no potencial transformador e gerador de oportunidades através do esporte.

“Eu sou amante do futebol e das diversas modalidades esportivas. Na presidência do Confiança, buscamos investir e profissionalizar toda a estrutura de gestão e tivemos como resultado o maior avanço na história do clube e do futebol sergipano. O esporte, forma, ensina e motiva. Isso será prioridade em nossa gestão e está previsto em nosso programa de governo”, afirma.

No eixo “Esporte e Lazer”, presente no programa de governo, está prevista, como meta, a transformação de Aracaju na “Capital Nacional do Esporte”, com medidas de fomento às diversas modalidades, e a oferta de espaços voltados à prática esportiva.

“Vamos desenvolver um programa de incentivo às escolinhas de diversas modalidades e estimular os torneios amadores que são fundamentais para revelar novos talentos, a exemplo da nossa medalhista de ouro nas olimpíadas, Duda Lisboa, e muitos outros. Este ano, já vamos ter uma edição do Iron Man, um evento de repercussão internacional, e vamos ampliar os investimentos no Projeto Verão e na Corrida Cidade de Aracaju, além dos torneios amadores como o que estamos vendo aqui hoje”, contextualizou.

Qualidade de Vida

O candidato também lembrou da relevância desse estímulo para a qualidade de vida na cidade. “Programas como o Academia da Cidade, os clubes de corrida e a inserção cada vez maior das modalidades esportivas na rede municipal de ensino, consolidam, dentre outras ações, a visão que temos sobre o estímulo ao esporte para as diversas faixas etárias da nossa população. Essa será mais uma marca de avanço em Aracaju”, frisou Luiz Roberto.

