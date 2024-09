Luiz Roberto se consolida à frente de Yandra e Aracaju terá 2º turno entre Emília Corrêa e Luiz, aponta IDPS Pesquisas

Luiz Roberto avança e garante segundo turno com Emília Corrêa na disputa pela Prefeitura de Aracaju, revela IDPS Pesquisas. A mais recente pesquisa realizada pela IDPS Pesquisas e Serviços, entre os dias 13 e 15 de setembro de 2024, consolida Luiz Roberto (PDT – 12) como o segundo colocado na corrida pela Prefeitura de Aracaju. Com 18,3% das intenções de voto, Luiz Roberto ultrapassa Yandra (UNIÃO BRASIL – 44), que aparece com 16,9%, garantindo assim sua vaga em um possível segundo turno contra a líder Emília Corrêa (PL – 22), que permanece à frente com 30,3%.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número SE-09050/2024, entrevistou 800 eleitores nos principais bairros de Aracaju, utilizando uma metodologia de coleta face-a-face, que reflete a opinião pública sobre a disputa. Com margem de erro de 3,46 pontos percentuais e índice de confiança de 95%, o levantamento detalha as seguintes intenções de voto:

Emília Corrêa (PL – 22): 30,3%

Luiz Roberto (PDT – 12): 18,3%

Yandra (UNIÃO BRASIL – 44): 16,9%

Candisse Carvalho (PT – 13): 5,1%

Delegada Danielle (MDB – 15): 4,6%

Niully Campos (PSOL – 50): 1,4%

Felipe Vilanova (PCO – 29): 0,3%

Nenhum: 7,8%

Não sabe/Não respondeu: 15,3%

Esses números indicam uma possível disputa de segundo turno entre Emília Corrêa e Luiz Roberto. A pesquisa abrangeu diversas regiões de Aracaju, capturando a diversidade de opiniões na capital sergipana.

Por. Nélio Miguel Jr