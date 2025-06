Luizinho prestigia lançamento do livro “A voz do autismo em SE” e compromisso com a inclusão

O futuro secretário municipal da Pessoa com Deficiência de Aracaju, Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, participou na noite desta terça-feira (17) do lançamento do livro “A voz do autismo em Sergipe”, de autoria de Emmanuel Moraes. O evento, realizado no Centro Cultural de Aracaju, reuniu representantes de entidades, familiares, profissionais e pessoas autistas, fortalecendo o diálogo sobre inclusão e visibilidade.

A obra é fruto de um projeto do EDU-TEA e traz relatos e experiências que retratam os desafios e as conquistas das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) em Sergipe. Durante o lançamento, o autor e os participantes reforçaram a importância da escuta, da empatia e da construção de políticas públicas efetivas para o público autista.

Luizinho destacou que a participação em momentos como este fortalece ainda mais o seu compromisso com a inclusão social e com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. “Esse livro representa a voz de muitas famílias e pessoas autistas que lutam diariamente por respeito e oportunidades. Como futuro secretário, reafirmo meu compromisso com a acessibilidade, com o diálogo e com a construção de uma Aracaju mais inclusiva para todos”, afirmou.

O evento também marcou o reconhecimento ao trabalho de instituições, profissionais e ativistas que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência no estado. A expectativa é que a publicação contribua para ampliar a conscientização e o entendimento sobre o autismo na sociedade sergipana.

Fonte: Assessoria de Comunicação