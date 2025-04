LUZ E ESPERANÇA: SAMUEL ENVIARÁ À CÂMARA PROJETO QUE VISA LEVAR ENERGIA SOLAR PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, apresentou nesta segunda-feira (31) o programa ‘Luz e Esperança’, uma iniciativa inovadora que visa levar energia solar e fogões de indução para famílias de baixa renda do município, garantindo inclusão social e sustentabilidade. A proposta, que será enviada à Câmara de Vereadores para apreciação e aprovação, foi apresentada durante reunião entre secretários municipais e vereadores.

O projeto, que pretende beneficiar cerca de mil famílias na primeira etapa, propõe a instalação de placas solares e inversores nas residências dos contemplados, que irão receber também um kit composto por um fogão de indução de duas bocas e um kit de panelas para serem utilizadas no dispositivo.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Socorro viabilizará a economia de gastos com energia e gás de cozinha, que, de acordo com uma pesquisa do Ipec, encomendada pelo Instituto Pólis, são os gastos que comprometem metade, ou mais, da renda de 36% das famílias brasileiras.

“Estamos pensando nas famílias de baixa renda, que irão economizar no valor pago em luz e gás de cozinha, podendo investir esses recursos para garantir sua segurança alimentar, por exemplo. Essa é uma proposta inovadora, mas que tem muito a contribuir no nosso município. Espero que os vereadores sejam sensíveis à causa”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago