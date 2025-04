Machadinho confirma que fará segunda viagem, dessa vez para China

Machadinho deverá enviar à Câmara Municipal – nos próximos dias – o pedido de aprovação para afastamento do cargo de prefeito municipal de Canindé de São Francisco justificando a necessidade de ausência de viagem. Ao site Revista Canindé ele afirmou que se trata de uma visita à China por um período de quinze dias.

A viagem, que se dará no dia dez de abril, será de quinze dias. Machadinho não informou em qual cidade se dará o evento. Perguntado quem mais lhe da equipe de gestão lhe acompanharia na viagem, ele não informou até o momento, visto que a conversa foi via áudio privado no whatsapp, como tem sido as poucas conversa com ele acerca de informações. É o mais longe que um prefeito do município já esteve durante o cargo.

Uma fonte que declara pedido de anonimato ao site Revista Canindé informou que, possivelmente, o secretário municipal de Finanças, Paulo, poderá acompanhar Machadinho, que também levará sua esposa – possibilidade -, a senhora Luana. “Ninguém mais da equipe seguirá com Machadinho, apenas Paulo e a esposa, Luana. Mas isso ainda tá sendo resolvido”, afirmou em sigilo.

Durante o tempo de ausência do prefeito – pelo período de quinze dias, o vice-prefeito Joselildo Almeida do Nascimento, Pank, assumirá o cargo de prefeito interino. “Machado vai deixar tudo certo. Pank vai sentar na cadeira e visitar secretarias e participar de algum evento”, afirmou.

A primeira viagem do prefeito Machado – alguns afirmam que foi para Portugal e outros os EUA -, Pank não assumiu como prefeito interino. Teve duração de uma semana. Ao chegar a Aracaju, na última quinta-feira, dia 27, ainda não houve um pronunciamento sobre a viagem, pois se trata de “interesse do município”. Até o dia 31, ontem segunda-feira, uma fonte informou que continuava em Aracaju, inclusive despachando de lá. “Tem coisas que só o prefeito é quem resolve. Ele já deveria estar em Canindé. A Câmara precisa questionar ele porque continua fora de Canindé” alertou um ex-vereador. As despesas dessa viagem ainda não constam no Diário Oficial do Município, o DCM.

Um vereador de atual mandato também reclamou: “Tá começando a juntar um monte de problemas. O pessoal tá procurando a gente – vereadores – e não temos o que fazer. Ele levou problemas e chegou com os mesmos problemas para resolver e só ele resolve e mais ninguém. Acho que logo as coisas vão esquentar”, enfatizou.

Para a segunda viagem do prefeito Machadinho à China – durante quinze dias -, o site RC recebeu algumas versões, contudo, prevalece até o momento, a que ele informou: “Viagens para uma feira de comércio durante quinze dias”. Na critica da opinião pública, e já não são poucas, se acumulam, ele deve eixar o município em estado de inércia, funcionando apenas o trivial – o comum -, ou seja, seguirá com a rotina dos serviços burocráticos, atendimento, informações e as execuções já em curso. O gabinete e outros departamentos estarão emitindo e recebendo ofícios e outros documentos.

A população aguarda, com ansiedade, o pronunciamento do prefeito José Machado Barbosa Neto, chefe do executivo de Canindé de São Francisco, sobre os resultados das duas viagens e sua efetiva aplicação em Canindé de São Francisco. Isso é transparência, responsabilidade e prestação de contas para com a população. Ele deixará situações “sérias” que precisam ser resolvidas e quando retornar, elas estarão aguardando por ele.

Por: Adeval Marques