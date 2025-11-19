Madereta será realizada no mês de janeiro no município de Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) reforça o apoio à tradicional Madereta de Lagarto. Criada pelo ex-prefeito Valmir Monteiro, a Madereta tornou-se símbolo de alegria, identidade e tradição para o povo lagartense. Hoje, seu legado é mantido e ampliado por seu filho, que segue conduzindo o evento com o mesmo compromisso de fortalecer a cultura local.

As atrações oficiais da edição deste ano serão divulgadas no mês de dezembro, prometendo mais uma grande celebração que movimenta Lagarto, gera renda e valoriza artistas e trabalhadores da cultura.

A Madereta conta com o apoio do deputado estadual Ibrain de Valmir, do deputado federal Fábio Reis, da Prefeitura de Lagarto e do Governo do Estado de Sergipe, reafirmando a união de forças em prol da cultura.

Texto e foto assessoria