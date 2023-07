Mãe denuncia falta de profissionais, leite suplementar e medicamentos para as crianças neuroatípicas em Lagarto

Denúncia feita por uma mãe revela a persistente ausência de profissionais, oferta de leite suplementar e medicamentos para ansiedade destinados a crianças neuroatípicas no município de Lagarto. A denunciante enviou áudios ao radialista Aclécio Prata, que relatou os fatos durante o programa Sergipe em Destaque, 102.7 FM, na sexta-feira, dia 30.

A mãe relatou ter ido a Secretaria Municipal de Saúde, onde tentaram justificar que a responsabilidade pela falta recai sobre a empresa fornecedora do leite suplementar. Sendo que, segundo ela, durante todo o mês de junho não houve oferta do alimento. Caso a empresa não entregue o leite até o dia 4 de julho, será necessário realizar outra licitação. Isso significa que as crianças ficarão mais tempo sem acesso ao alimento essencial.

Para piorar a situação, o risco de não consumir esse tipo de alimentação é a desnutrição. A mãe questiona por que não faltou dinheiro para realizar festas, mas falta agilidade para fornecer o leite especial, medicamentos, além da escassez de terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para atender às crianças neuroatípicas.

Fonte: O Bolo é Grande