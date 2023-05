Mãe denuncia que SMS de Lagarto não disponibiliza leite especial para autistas com restrição alimentar

Nesta sexta-feira, 12, uma mãe denunciou ao programa Sergipe em Destaque, rádio 102.7 FM, apresentação de Aclécio Prata, que há mais de três meses não consegue na Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, um tipo de leite especial para seu filho autista, que sofre de restrição alimentar.

Ela afirmou que todos os dias entra em contato com à SMS, porém, é informado que o alimento está em falta.

“É um sentimento de humilhação, pois eu não posso trabalhar porque tenho que cuidar do meu filho com autismo, e não consigo o leite na SMS. Para piorar, o meu filho precisa de dez latas de leite por mês, mas só oferecem quatro”, relatou.

A mãe também afirmou que tenta aposentar o filho, contudo, não consegue. Por isso, precisa do auxílio do município na entrega do leite.

O problema causado pela administração da prefeita Hilda Ribeiro, afeta outras crianças com autismo em Lagarto, que não sabem quando o alimento irá chegar no estoque da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: O Bolo é Grande