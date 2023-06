Mãe morre e filho fica gravemente ferido após colisão entre motocicleta e ônibus escolar no município de Carira

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus escolar nesta quarta-feira (07), deixou uma mulher morta e um ferido no município de Carira. As informações são de que, na colisão, a mãe morreu no local e o filho ficou gravemente ferido.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o ônibus estava parado sobre a faixa de rolamento da pista após apresentar falhas no funcionamento e a moto colidiu no fundo do veículo. O condutor do ônibus não estava no local no momento do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima que foi encaminhada pata uma unidade hospitalar em Aracaju.

Foto reprodução redes sociais