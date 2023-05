Mães de Telha são homenageadas em evento pela Prefeitura

No último dia 25 de maio, a Prefeitura de Telha promoveu uma grande festa em homenagem ao Dia das Mães. O evento, que teve como objetivo celebrar e homenagear as mães do Município, reuniu cerca de 450 mulheres em uma tarde repleta de alegria e emoção, no Centro Esportivo José Silva.

A festa, organizada pelas Secretarias de Assistência Social, Educação e Cultura, e Saúde, contempla as mães dos alunos da rede municipal de ensino, as mães dos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e também as mães que estão nos programas sociais do Município. O intuito foi reconhecer e agradecer essas mulheres por sua dedicação e amor incondicional.

O evento contou com uma programação diferenciada, pensada especialmente para proporcionar momentos especiais às mães presentes. A talentosa cantora Maxylene Cruz encantou a todas com sua voz e o seu violão. Além disso, a festa ofereceu uma série de atividades interativas, incluindo um bingo animado, onde as mães tiveram a oportunidade de ganhar muitos prêmios que iam de eletrodomésticos à produtos de cuidados pessoais. Homenagens também foram realizadas, reconhecendo a importância dessas mulheres na sociedade e agradecendo por seu papel fundamental na formação e educação de seus filhos.

Diversas brincadeiras foram organizadas para entreter e divertir as mães, proporcionando momentos de descontração e alegria. Houve sorrisos, abraços apertados e laços fortalecidos entre as famílias presentes. Ao final do dia, as mães foram presenteadas com lembranças especiais, simbolizando o reconhecimento da administração municipal pela sua força e dedicação.

Texto e foto: Ascom/PMT