“Magistrados do Forró” serão homenageados no XVIII Fórum Nacional do Forró em Aracaju

Você sabia que temos no Nordeste vários juizes e desembargadores que, além da carreira jurídica, têm uma vasta contribuição para a cultura da nossa região? Pensando nisso, a Secretaria da Cultura do Município de Aracaju (Secult Aju) convidou alguns deles para serem homenageados dentro da programação do XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju.

O juiz sergipano, Sérgio Lucas, o juiz pernambucano, Ednaldo Fonseca e o desembargador paraibano, Onaldo Rocha de Queiroga formarão a mesa com o tema ‘Magistrados do Forró’. Essa parte da programação vai acontecer no auditório do Museu da Gente Sergipana, no dia 12 de agosto, às 19h. A homenagem reforça a importância de figuras que, além de estudiosos e apaixonados pelo gênero, têm atuado ativamente para garantir que o forró tradicional mantenha seu espaço e identidade em meio às transformações da cena cultural brasileira. A presença dos homenageados engrandece ainda mais a programação do fórum e presta um tributo àqueles que se tornaram verdadeiros guardiões dessa tradição.

Para o secretário municipal da Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, “receber os esses magistrados que também são artistas é reafirmar o compromisso da cidade com a história viva do nosso povo. São eles que mantêm acesa a chama do legado de nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantos outros.”

SÉRGIO LUCAS

É poeta, escritor e cantor sergipano, conhecido como O Magistrado Cantador ou Meritíssimo do Forró. Membro da ALAS e fundador da ACLA, destaca-se por seu trabalho artístico voltado à valorização da cultura sergipana e do forró.

Sua música “Vem Me Ouvir”, em parceria com Flávio José, foi a mais tocada em Sergipe em 2019.

Recebeu diversos prêmios, como o Troféu Tribuna e a Sanfona de Ouro, sendo o único artista a vencer esta última duas vezes numa mesma edição (2019 e 2021).

Sua obra musical é marcada pelo cuidado com a língua portuguesa, poesia e pela promoção da identidade nordestina.

EDNALDO FONSÊCA

Natural de Petrolândia (PE) e atualmente reside em Petrolina (PE). Ex-juiz de Direito em Pernambuco e aposentado pela Bahia, hoje atua como advogado, professor universitário, radialista e produtor rural no Vale do São Francisco.

Cantor, compositor e sanfoneiro, com sete CDs lançados, entre eles: Saudade da Infância, Sanfona Querida e O Melhor do Forró.

Ficou nacionalmente conhecido como “O Juiz Sanfoneiro” após entrevista no Programa do Jô (TV Globo), sendo reconhecido como o único juiz no mundo a tocar sanfona, compor e cantar forró pé de serra.

É o titular da Rádio Web Clube da Sanfona, onde promove a cultura nordestina e o autêntico forró.

ÔNALDO ROCHA DE QUEIROGA

Natural de Pombal (PB), é Desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, com trajetória iniciada como advogado, Promotor de Justiça e Juiz de Direito em várias comarcas do estado. Atuou também como Juiz Eleitoral (TRE-PB), Diretor do Fórum Cível de João Pessoa, Juiz Corregedor e Juiz Auxiliar da Presidência do TJPB.

Paralelamente, é escritor, colunista do Correio da Paraíba desde 2004 e palestrante sobre cultura nordestina e a obra de Luiz Gonzaga, tema de vários de seus livros. Publicou mais de 15 obras, entre jurídicas e literárias, com destaque para Baião em Crônicas e A Obra de Luiz Gonzaga e o Direito (a ser lançado em 2025).

Participa de programas de rádio e eventos culturais por todo o país.

