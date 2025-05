Maio Laranja mobiliza unidades de saúde e escolas para prevenir o abuso sexual

Durante o mês de maio, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju realiza uma série de ações educativas voltadas à prevenção do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. As atividades fazem parte da campanha nacional “Faça Bonito”, instituída pela Lei nº 14.432/2022, e têm como foco principal o fortalecimento da proteção infantil.

Com o apoio do Programa Saúde na Escola (PSE) e do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (NUPEVA), as ações beneficiam diretamente crianças de 4 a 11 anos. De forma lúdica e apropriada para cada faixa etária, eles são orientados sobre os cuidados com o próprio corpo, identificação de situações abusivas e a quem recorrer em casos de violência.

Segundo Lidiane Gonçalves, referência técnica do NUPEVA, o mês de maio é estratégico para ampliar a conscientização em todos os setores da sociedade. “O Maio Laranja é um momento de reforço. As ações são intensificadas nas áreas da saúde, da educação, da assistência social e do controle social. A ideia é que toda a sociedade compreenda os sinais do abuso sexual e saiba como agir diante de uma suspeita ou denúncia”, explica.

Partes das atividades são desenvolvidas no ambiente escolar para promover a conscientização e o enfrentamento. Ela ressalta que as atividades nas escolas são planejadas com cuidado para respeitar o nível de compreensão das crianças. Entre as metodologias utilizadas está o “Pipo e Fifi”, recurso educativo que ensina conceitos de convivência, afetividade e autoproteção. “A gente trabalha com metodologias lúdicas, que ensinam sobre o corpo, os sentimentos e os limites de forma leve. A criança precisa conhecer o próprio corpo para saber o que é certo ou errado e com quem pode contar. Isso é fundamental para prevenir o abuso”, enfatizou.

Paralelamente, as famílias também são envolvidas com orientações específicas sobre sinais de abuso, medidas preventivas e canais de denúncia. Lidiane também destaca a importância do envolvimento e atenção dentro do ambiente familiar. “Muitas vezes, as crianças não entendem que estão sendo abusadas. Podem achar que é brincadeira. Por isso, é essencial que os pais e responsáveis saibam identificar mudanças de comportamento e saibam escutar. Os abusos, infelizmente, muitas vezes ocorrem dentro de casa ou por pessoas próximas”, alerta.

Além das ações nas escolas, atividades informativas também são realizadas nas salas de espera das Unidades de Saúde da Família (USF), com o objetivo de sensibilizar ainda mais a população. “É necessário garantir às crianças e adolescentes o direito ao seu desenvolvimento, de forma segura e protegida, livre de violência sexual”, endossou Lidiane.

Faça Bonito

A campanha “Faça Bonito” é representada pela flor nas cores amarela e laranja, símbolo da luta nacional pelo desenvolvimento saudável e seguro da infância e adolescência. Em 2025, o convite é para que a sociedade continue “florindo” o Brasil com ações que reforcem o compromisso coletivo com a proteção de meninas e meninos. Para mais informações, a população pode procurar a unidade de saúde mais próxima ou a escola municipal de referência. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100.

Por Ascom/SMS