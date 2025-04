MAIOR EVENTO DE PECUÁRIA DE CORTE DO NORDESTE, ENCORTE FARÁ EXPEDIÇÃO TÉCNICA EM FAZENDAS DE SE, AL E PE

Termina neste domingo,20, o período de inscrição para as fazendas que desejam receber a equipe técnica da Expedição Encorte 2025. A iniciativa gratuita visa mapear a cadeia produtiva da carne bovina no Nordeste e promover o desenvolvimento sustentável da pecuária na região. O projeto, que marca um novo formato do tradicional Encontro de Pecuária de Corte do Nordeste, chega à sua 8ª edição neste ano, é realizado pela empresa alagoana Start Soluções em Agronegócios. As inscrições devem ser realizadas no site oficial do evento.

Durante a Expedição, propriedades localizadas em Sergipe, no sul de Pernambuco e em Alagoas serão visitadas por uma equipe técnica composta por médicos veterinários, zootecnistas e outros especialistas, que realizarão um diagnóstico gratuito e em tempo real. A proposta é identificar gargalos que impactam o desempenho das fazendas e apontar caminhos para aprimorar a gestão da atividade pecuária.

O evento surge da ausência de dados sistematizados e atualizados sobre a cadeia da carne bovina no Nordeste. Ao longo das visitas, serão avaliados cinco pilares fundamentais: gestão da fazenda, qualidade das pastagens, manejo do rebanho, bem-estar animal e sustentabilidade. A análise permitirá que produtores tenham uma visão mais técnica e estratégica do seu negócio.

De acordo com os organizadores, as áreas mapeadas somam cerca de 1,5 milhão de hectares de pastagem, 1,3 milhão de bovinos e envolvem mais de 80 mil propriedades rurais. O levantamento inédito deve subsidiar decisões de órgãos públicos, produtores e investidores, contribuindo para o fortalecimento de uma pecuária mais moderna e estruturada no Nordeste, uma região onde o setor vem crescendo, mesmo diante da predominância histórica da cana-de-açúcar.

As etapas da expedição serão divididas da seguinte forma:

Sergipe: 28 de abril a 3 de maio

Pernambuco: 5 a 10 de maio

Alagoas: 12 a 17 de maio

Ao final do percurso, os dados coletados serão apresentados no Workshop Expedição 2025, evento que será realizado nos dias 16 e 17 de maio no Centro de Convenções de Maceió (AL). A expectativa é reunir mais de 600 participantes, incluindo produtores, especialistas e empresas do setor, promovendo troca de experiências e novas conexões.

Mais informações estão disponíveis no site do evento: www.encorte.com.br.

Texto e foto NV Comunicação