Maior organização de networking do mundo chega a Itabaianinha

Business Network International (BNI) já possui dois grupos em Sergipe e se prepara para lançar mais seis

A cidade de Itabaianinha, no sul sergipano, está prestes a receber um dos maiores impulsos para o seu desenvolvimento empresarial com a chegada do Business Network International (BNI), a maior organização de networking do mundo. O lançamento do grupo está previsto para o final de janeiro de 2025 e vai marcar um novo capítulo na forma como os empresários da região poderão expandir suas conexões e fomentar negócios.

Itabaianinha foi escolhida para receber o próximo grupo do BNI por seu grande potencial econômico. A cidade é reconhecida como a “capital da moda de Sergipe” por conta da forte tradição da produção têxtil, com um setor que abrange estamparia, costura, lojas de roupas e fábricas. É também a capital da cerâmica, concentrando 90% das indústrias cerâmicas do estado, o que a posiciona como um importante polo da construção civil.

Segundo o diretor de formação do grupo de Itabaianinha, Oliveira Neto, processo de abertura do grupo já está em andamento e até o final de janeiro oito reuniões informativas serão realizadas no município. “A previsão é que o grupo tenha até o lançamento 25 membros efetivos, número suficiente para oficializar sua criação”, explicou.

Atualmente, o BNI conta com dois grupos ativos na capital, o Protagonista e o Serigy, e está em plena expansão com a preparação para o lançamento de mais seis grupos. “Entre as novidades estão o terceiro grupo na capital, além de grupos em Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Itabaianinha”, destacou Oliveira Neto.

Interiorização

O processo de interiorização do BNI em Sergipe tem como uma das principais vantagens a questão territorial e proximidade entre grandes polos empresariais. Com Itabaianinha a apenas poucos quilômetros de cidades como Umbaúba, Arauá e Tobias Barreto, o trânsito entre os centros empresariais é simples e rápido, favorecendo a interação entre os membros e a expansão de negócios para além dos limites municipais.

Com a chegada do BNI, Itabaianinha se posiciona como um centro estratégico de conexões, pronto para aproveitar as oportunidades de crescimento e inovação que o networking global pode proporcionar.

“Com tantos segmentos fortes, como moda, construção civil e comércio, Itabaianinha tem muito a ganhar saindo na frente com um grupo de networking. Isso pode atrair ainda mais atenção para os empresários locais, impulsionando suas marcas e fortalecendo a economia regional”, pontuou o diretor de formação.

Como participar

Para integrar uma equipe do BNI, os interessados devem candidatar-se e passar por um processo de avaliação. A primeira etapa consiste numa entrevista conduzida por uma comissão de membros previamente treinados, que analisam o perfil do empresário, as suas referências comerciais e a compatibilidade do seu negócio com os princípios do BNI.

“Um dos critérios essenciais é a exclusividade de segmento: apenas um representante de cada setor de mercado pode fazer parte de cada grupo. Essa prática evita a concorrência interna e maximiza as oportunidades de networking e crescimento para todos os participantes”, reforçou o diretor de formação, Oliveira Neto.

Para os interessados em fazer parte do grupo de Itabaianinha, informações sobre o processo de ingresso podem ser solicitadas através dos números (79) 9900-0094 e (79) 9923-0960.

Sobre o BNI

Fundado em 1985, o Business Network International (BNI) é a maior organização de networking do mundo, com mais de 328 mil membros em 77 países. A organização tem como foco principal o crescimento dos negócios de seus membros através de um sistema estruturado de referências.

O BNI atua por meio da construção de relacionamentos sólidos e confiáveis, permitindo que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. Ao redor do mundo, mais de 300 diferentes tipos de profissões fazem parte dos grupos e se beneficiam do aumento dos negócios.

Em Sergipe, o BNI deu os seus primeiros passos pouco antes da pandemia, consolidando-se como uma rede de conexões estratégicas para os empreendedores locais. Nos últimos 12 meses, foram geradas mais de 5 mil referências de negócios, e a receita movimentada foi de aproximadamente R$ 8 milhões.

