Premiação nacional do jornalismo voltado ao setor de transporte segue com inscrições abertas

Neste ano, o Prêmio da Confederação Nacional do Transporte traz como tema “Jornalismo que abre novas rotas”, oferecendo 35 mil reais por categoria

Em sua 32ª edição, o Prêmio CNT de Jornalismo está com inscrições abertas até o dia 12 de agosto. Dividido em sete categorias, a maior premiação nacional do jornalismo dedicado ao transporte no Brasil analisa trabalhos que ressaltam a importância do segmento para o desenvolvimento econômico, social, político e cultural do país, oferecendo premiações que variam de 35 a 60 mil reais para os jornalistas vencedores.

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) reconhecem e valorizam a excelência da imprensa local e, ao mesmo tempo em que incentivam a participação dos jornalistas dos Estados, também se colocam à disposição para prestar orientação sobre temas e procedimentos técnicos para a realização da inscrição no site da CNT.

“A grande maioria dos profissionais da imprensa sergipana e alagoana já participa dos prêmios de jornalismo desenvolvidos pelo setor de transporte local. Nós reconhecemos a excelência das matérias jornalísticas que têm abordado e contribuído com a mobilidade urbana. Por isso, temos a convicção de que essa trajetória de destaque regional, que eles já conquistaram, pode alcançar novas rotas e ganhar reconhecimento em nível nacional por meio do Prêmio CNT”, destaca o presidente da Fetralse e do Conselho Regional do Sest Senat Nordeste III, Alberto Almeida.

As categorias da premiação são: Áudio, Meio Ambiente e Transporte, Comunicação Setorial, Multiplataforma, Fotojornalismo, Texto e Vídeo. O vencedor de cada categoria leva para casa 35 mil reais, e a matéria vencedora do Grande Prêmio recebe uma quantia de 60 mil reais. Para participar, os jornalistas interessados precisam ter registro profissional e trabalhos veiculados no período de 6 de agosto de 2024 a 12 de agosto de 2025.

Para conhecer o regulamento do prêmio e realizar a inscrição, os jornalistas devem acessar o site: https://premiocnt.cnt.org.br/.

Ascom Setransp