Maior rede de frango frito do mundo, KFC chega a Sergipe

International Meal Company inaugura duas lojas da marca na capital, uma no Shopping Jardins e outra no RioMar Aracaju

Os shoppings do Grupo JCPM e NB Empreendimentos em Aracaju acabam de receber unidades da rede KFC (Kentucky Fried Chicken), marca que faz parte do portfólio da International Meal Company (IMC). Essas são as duas primeiras lojas em Sergipe, permitindo que os fãs conheçam o frango saboroso, suculento e crocante do KFC.

Atualmente, a rede possui mais de 30 mil lojas em cerca de 145 países, atendendo diariamente mais de 14 milhões de clientes. No Brasil, o KFC tem mais de 190 restaurantes e é considerado líder no segmento de frango frito.

“Para nós é motivo de grande satisfação anunciar a chegada da marca a Aracaju. A rede é reconhecida mundialmente pela qualidade e temperos exclusivos e certamente irá agregar uma experiência completa aos consumidores da região”, destaca Rafael Racy, Diretor de Expansão da IMC.

Cardápio KFC

Reverenciado em todo o mundo por seu sabor e por sua crocância inconfundível, o frango frito do KFC é fresco, sendo marinado, empanado e frito diariamente em cada loja, processo que garante o sabor único da marca.

O icônico balde de frango é o carro-chefe do cardápio e está disponível nas versões: Receita Crocante ou Secreta, esta última composta por uma combinação de 11 ingredientes secretos, a mesma criada por seu fundador, nas versões de tiras de peito de frango ou pedaços, ambas acompanhadas por molhos variados.

Além do balde, a rede também oferece opções de sanduíches, wrap, cubinhos de frango, box com pedaços ou tiras da proteína acompanhadas por uma variedade de molhos, combos, snacks e sobremesas.

História

A história do KFC remonta a 1930, com o Coronel Harland David Sanders, quando adquiriu uma loja em posto de combustível na beira da estrada e começou a vender frango frito, utilizando uma receita que havia saboreado durante a infância.

Por dez anos ele foi aperfeiçoando a receita, até que em 1940 chegou ao que considerou a perfeição. Depois disso, quis expandir seus negócios: patenteou o nome Kentucky Fried Chicken e saiu pelo país em busca de franqueados. Em 1957 veio a ideia de servir o frango em balde, embalagem que se tornaria ícone da marca. O sucesso foi tanto que recebeu uma oferta irrecusável em 1964 e vendeu o KFC, mas continuou presente como embaixador da marca.

Sobre o KFC (Kentucky Fried Chicken)

Rede de restaurantes de origem norte-americana, fundada em 1952 pelo Coronel Sanders, em Kentucky. Famosa pelas opções de sanduíches e baldes de frango frito, suculento e crocante, feitos com a receita secreta a base de onze ervas, que está trancada até hoje em um cofre em Louisville. Presente no Brasil desde 2006, foi em 2019 que o Grupo IMC passou a operar as unidades e a master franquia da marca. Com modelos de negócios diversificados para restaurantes próprios e franquias, conta atualmente com mais de 190 restaurantes no Brasil. No mundo, o KFC tem presença em mais de 145 países e ultrapassa 30 mil operações.

Sobre o Grupo IMC (International Meal Company / B3: MEAL3)

Uma das maiores plataformas de serviços de alimentação, existente há 18 anos e com mais de 560 restaurantes no Brasil e nos Estados Unidos, operados por um time plural: são mais de 12 mil pessoas que põem a mão na massa, têm atitude de dono e fazem o negócio acontecer todos os dias. A companhia contempla em seu sistema operações em shoppings, centros comerciais, rodovias, hospitais, aeroportos e catering, e um portfólio robusto, com grandes marcas próprias e franqueadas, como KFC, Pizza Hut, Frango Assado, Viena, Batata Inglesa, Brunella, Margaritaville, entre outras. Em 2023, a receita líquida do Grupo IMC foi de R$ 2,3 bilhões.

