MAIOR ROMARIA DE SERGIPE, PEREGRINAÇÃO DE DIVINA PASTORA CHEGA À 66ª EDIÇÃO NESTE FINAL DE SEMANA

A maior romaria de Sergipe chega à 66ª edição neste final de semana, dias 19 e 20 de outubro. Considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado desde 2014, a Peregrinação de Divina Pastora atrai, anualmente, milhares de fiéis católicos ao município que leva o nome da santa, localizado no leste sergipano. A peregrinação é uma realização do Santuário da Divina Pastora, em parceria com a Arquidiocese de Aracaju e das Dioceses de Estância e de Propriá, e conta com apoio cultural da prefeitura do município e do Governo do Estado. Com a proximidade do evento religioso, a população e os organizadores começam a se preparar para a romaria.

As celebrações religiosas são iniciadas na noite do sábado, e, na manhã do domingo, a imagem de Nossa Senhora Divina Pastora sai do município de Riachuelo até o Santuário de Divina Pastora, carregada pelos peregrinos. A fim de viabilizar a segurança durante a passagem dos fiéis entre as duas cidades, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) irá disponibilizar, a partir das 8h do sábado, duas viaturas, com três policiais cada, para o isolamento da rodovia SE-245.

A partir da meia-noite do domingo, outros nove policiais divididos em três viaturas chegam para reforçar o efetivo. Além disso, há dois pontos de bloqueio total, organizados pela Companhia Municipal de Trânsito (CMT) da região, que orienta aos condutores que precisem se deslocar que façam o desvio pelos municípios de Siriri e Maruim. O esquema de segurança e organização de trânsito se estende até a meia-noite da segunda-feira, 21.

Cuidados

Vale lembrar que, para completar o percurso, os peregrinos devem adotar alguns cuidados como uso de protetor solar, roupas leves e que protejam o corpo do sol, chapéus, bonés, viseiras ou outros acessórios do tipo, calçados adequados para caminhada e bastante água para hidratação.

Padroeira de Sergipe

Devido à grandiosidade da romaria, Nossa Senhora Divina Pastora foi elevada à categoria de padroeira de Sergipe no ano de 2017, após entendimento da Igreja Católica sobre a representatividade da santa para o povo sergipano.

Programação

No sábado, 19, as solenidades têm início a partir da missa de abertura, que será celebrada pelo Dom Genivaldo a partir das 20h. Às 21h30, o cantor Flavinho realiza uma apresentação musical, e a partir da meia-noite ocorrem o Rosário e a Adoração no Santuário.

No domingo, 20, a partir das 5h, o padre Jhonatan celebra a missa no Santuário de Divina Pastora; simultaneamente, Dom Josafá celebra a missa em Riachuelo, de onde a imagem de Nossa Senhora Divina Pastora sai em direção ao município vizinho. A imagem é levada pelos peregrinos, com a presença de Dom Josafá.

Às 7h, os fiéis rezam o terço de Nossa Senhora, e às 8h Dom Vitor celebra uma missa no palco do evento religioso. A partir das 10h30, é rezado o terço de Divina Pastora, seguido por uma adoração às 11h. A partir das 14h, a imagem de Divina Pastora é levada da Praça do Cruzeiro até o palco, e às 15 ocorre a missa de encerramento, celebrada por Dom Josafá.

Durante todo o evento, também ocorre a feira vocacional, e além disso os fiéis também podem visitar o Museu dos Milagres e a Lojinha do Santuário.

Sábado, 19 de outubro

20h – Missa de abertura da 66ª Peregrinação ao Santuário de Divina Pastora (Dom Genivaldo)

21h30 – Show com Flavinho

0h – Rosário e Adoração no Santuário

Domingo, 20 de outubro

5h – Missa no Santuário de Divina Pastora (Pe. Jhonatan)

5h – Missa em Riachuelo (Dom Josafá)

6h – Saída da imagem de Divina Pastora de Riachuelo para Divina Pastora pelos peregrinos (com Dom Josafá)

7h – Terço de Nossa Senhora e animação

8h – Missa no palco (Dom Vitor)

10h30 – Terço de Divina Pastora e animação

11h – Adoração

13h30 – Animação

14h – Vinda da Imagem de Divina Pastora da Praça do Cruzeiro para o palco

15h – Missa de encerramento

Foto: Arthuro Paganini/Arquivo Secom