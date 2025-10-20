Mais de 1.300 doses de vacinas foram aplicadas no Dia D  em Itabaiana

No último sábado, 18, aconteceu em Itabaiana o Dia D da Campanha de Multivacinação e mais de 1.300 doses de vacinas foram aplicadas, pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, em crianças, adolescentes e jovens até 19 anos.

O objetivo da campanha é justamente a aplicação das vacinas em atraso, no público-alvo, para atualização da caderneta de vacinação. Sábado foi o Dia D, porém a multivacinação continua nos postos de saúde de Itabaiana, de segunda a sexta-feira. Pais e responsáveis devem estar atentos e se existir alguma vacina em atraso, buscar uma unidade de saúde para aplicação do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção da população sobre a necessidade de adolescentes e jovens (até 19 anos) serem vacinados contra o HPV, visto que o prazo dado pelo Ministério da Saúde encerrará em dezembro e após isso, a aplicação não acontecerá mais.

Texto e foto ascom PMI