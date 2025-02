Mais de 100 vagas de trabalho são abertas intermediadas pelo NAT

Nesta segunda-feira, 3, o Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga ofertas de vagas em diversas áreas de atuação. São, ao todo, 103 vagas, com destaque para o ramo supermercadista que busca trabalhadores no bairro Soledade e adjacências, na zona Norte de Aracaju.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Os candidatos interessados devem se cadastrar ou atualizar o cadastro no NAT, localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para vendedor externo

Segmento:atacadista de frutas e afins

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função, comprovada em CTPS, veículo próprio e habilitação categoria A.

2 vagas para costureira

Segmento: moda praia/fitness

Requisitos: experiência mínima de seis meses com costura de moda praia, fitness, roupas de tecido nas máquinas galoneira, overlok e reta; conhecimento em modelagem e corte. Experiência na função comprovada em CTPS.

4 vagas para padeiro

Segmento: supermercado

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS, preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

2 vagas para confeiteiro

Segmento: supermercado

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

4 vagas para açougueiro

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência na função e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

30 vagas para operador de caixa

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

30 vagas para repositor

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

4 vagas para auxiliar de padaria

Segmento: supermercado

Requisitos: preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

2 vagas para forneiro

Segmento: supermercado

Requisitos: experiência na função e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

16 vagas para balconista de frios e açougue

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

1 vaga para auxiliar de pessoal

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTPS, conhecimento no sistema Datasul ou similar.

1 vaga para churrasqueiro

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

2 vagas para auxiliar de cozinha

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

2 vagas para garçom

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

Vaga para estágio

1 vaga para estudante

Segmento: construção civil

Requisitos: superior cursando o 4º período em Arquitetura. Realizar

desenhos técnicos e detalhamentos utilizando softwares como AutoCAD, Revit, SketchUp ou similares.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: imobiliária

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS.

