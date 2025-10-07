MAIS DE 140 MIL CLIENTES PODEM RECEBER DESCONTOS NA CONTA DE ENERGIA, MAS AINDA NÃO UTILIZAM O BENEFÍCIO

A Energisa Sergipe possui mais de 140 mil clientes que têm direito ao desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não utilizam o benefício. Atualmente, 259 mil clientes já são contemplados no programa. Para receber o benefício, a família precisa atender aos requisitos e estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

A Tarifa Social oferecia descontos progressivos conforme o consumo, antes da Medida Provisória. Com a alteração, quem consumir até 80 kWh/mês terá 100% de desconto sobre a tarifa de energia, podendo permanecer os impostos, encargos e serviços adicionais, conforme legislação vigente. Caso o consumo ultrapasse os 80 kWh, será cobrado apenas o valor proporcional ao que exceder essa faixa.

O coordenador comercial da Energisa, Bernard Gouveia, destaca que quem atende aos requisitos do programa e mora de aluguel também pode receber o benefício. “Se o titular da conta de energia for diferente do beneficiário de programas sociais, é necessário atualizar os dados junto à Energisa. Essa atualização pode ser feita pelos canais digitais, sem precisar sair de casa. É importante que o NIS esteja atualizado”, explica.

Para receber o benefício do Governo Federal, as famílias precisam estar Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo ou de até três salários-mínimos no caso de portador de doença que exija uso contínuo de aparelhos elétricos. Também têm direito as famílias indígenas, quilombola ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada. O CadÚnico e o NIS precisam ser renovados a cada dois anos ou perdem a validade.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas