Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas na edição do ‘Sergipe é aqui’ em Salgado nesta sexta

Conhecida regionalmente como a ‘Cidade das Águas’, por possuir fontes termais e o famoso balneário público, um dos cartões-postais mais visitados do sul sergipano, Salgado será a 56ª cidade a receber a caravana itinerante do Governo do Estado nesta sexta-feira, 5, no entorno do Centro de Excelência Deputado Joaldo Vieira Barbosa. Criado em 2023 pela gestão estadual, o ‘Sergipe é aqui’ tem ofertado mais de 160 serviços em áreas como saúde, educação, cidadania e negociação de dívidas à população, levando cada vez mais cidadania e humanização.

“Se eu pudesse, passaria pelos 160 serviços e só iria para casa no final da tarde.” Esse foi um dos relatos de moradores do município que aguardam ansiosamente a passagem do programa pela região. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o ‘Sergipe é aqui’ tem como um dos principais objetivos ser uma extensão do Governo nos 75 municípios do estado, garantindo que cada sergipano seja atendido e tenha acesso aos seus direitos e benefícios. Em Salgado, a iniciativa disponibilizará diversos serviços, incluindo doação e cadastro para o banco de medula óssea, atendimentos médicos e odontológicos, castração de gatos, além de quitação e negociação de dívidas, entre outras ações.

Para o governador Fábio Mitidieri, cada edição do programa representa um avanço para a administração estadual. “O ‘Sergipe é aqui’ foi criado no início da nossa gestão e, de lá para cá, temos alcançado números extraordinários e já o consolidamos como o maior programa de governo itinerante do estado. A cada edição, levamos serviços e investimentos que irão melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo, fazendo também com que cada sergipano saiba que o Governo do Estado está atuando nos quatro cantos de Sergipe”, destacou.

Segundo o prefeito do município, Givanildo de Souza, as expectativas para a realização da 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’ são bastante positivas não somente para a gestão, mas principalmente para a população. “Sabemos que toda a estrutura que vem acompanhada do Governo do Estado no ‘Sergipe é aqui’ vai ajudar na resolução de demandas, principalmente nos setores de infraestrutura e saúde, e nós estamos convidando toda a população do município e das redondezas para participar dos serviços ofertados durante o programa. Teremos ônibus e toda a estrutura disponível para que a comunidade esteja presente no dia 5 de setembro”, disse.

Para a cozinheira Dielma Batista, moradora de Salgado, a chegada de tantos serviços é uma maneira de facilitar a vida da população local. “Nós sabemos que, no SUS, por exemplo, a demanda é mais alta, e quando esses atendimentos vêm para cá, é um verdadeiro presente. Se eu pudesse, eu traria toda a minha família, porque sei que vou querer fazer a ultrassonografia transvaginal, cortar o meu cabelo e, na medida em que for conhecendo os outros serviços, vou aproveitar também. Se eu pudesse, passaria pelos 160 serviços e só iria para casa no final da tarde”, ressaltou.

A lavradora Nilvanda Bispo, também residente em Salgado, está aguardando a 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira, 5. “Estou com a minha identidade vencida há muitos anos e sempre acabava deixando para depois, mas nunca fazia. Agora que soube que posso resolver isso na sexta-feira, vou aproveitar e também vou fazer o exame de mamografia, que estava precisando. E estando tão perto de casa, ficou até melhor”, disse.

Segundo o motorista de carreta Euclides Calisto, natural de Salgado, essa será uma oportunidade para levar seus gatos para castração e renovar as identidades de suas filhas. “Temos alguns gatos que estão precisando de castração e, agora que sei que podemos levar, não vamos desperdiçar a oportunidade. Além disso, as minhas filhas Antonella, de 7 anos, fará a sua primeira identidade, e Valentina, de 11 anos, renovará a dela. Com esses programas vindo para cá, somos sempre nós que ganhamos com isso”, enfatizou.

Foto Nilvanda Bispo