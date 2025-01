Mais de 30 oportunidades de emprego são disponibilizadas no NAT

Nesta quarta-feira, 29, são 31 as oportunidades de colocação no mercado formal de trabalho, intermediadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Os trabalhadores que buscam novas chances no mundo profissional, podem buscar o órgão das 7h às 13h. Novas vagas são divulgadas também dia de segunda-feira.

A Seteem/NAT ficam localizados na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju e o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. São oportunidades para diferentes níveis educacionais, além de vagas afirmativas para mulheres.

Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas discponíveis:

2 vagas para encarregado de instalações elétricas e hidráulicas

Segmento: construtora

Requisitos: experiência mínima de seis meses na função comprovada em CTPS.

1 vaga para pizzaiolo

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para eletromecânico

Segmento: manutenção técnica

Requisitos: experiência na função e conhecimento em motores e geradores.

4 vagas para montador de estruturas metálicas

Segmento: estruturas metálicas

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência comprovada em CTPS.

6 vagas para ajudante de montador de estruturas metálicas

Segmento: estruturas metálicas

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

4 vagas para soldador

Segmento: estruturas metálicas

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência comprovada em CTPS.

2 vagas para auxiliar de instalações

Segmento: Telecom

Requisitos: ensino médio completo, habilitação na categoria B e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

1 vaga para porteiro

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino médio completo, habilitação na categoria AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

1 vaga para jardineiro

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino médio completo, habilitação na categoria AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

2 vagas para recepcionistas

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino médio completo, habilitação na categoria AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

2 vagas para serviços gerais

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação na categoria AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

2 vagas para costureira

Segmento: moda praia e fitness

Requisitos: experiência mínima de seis meses com costura de moda praia fitness, roupas de tecido nas máquinas galoneira, overlok e reta. Conhecimento em modelagem e corte experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para vendedor externo

Segmento: atacadista de frutas e afins

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS, veículo próprio e habilitação na categoria A.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: imobiliária

Requisitos: ensino médio e experiência na função, comprovada em CTPS.

Vaga para estágio

1 vaga para estagiário de Arquitetura

Requisitos: ensino superior cursando 4º período de Arquitetura, realizar desenhos técnicos e detalhamento utilizando softwares como autoCAD, Revit, Sketchup ou similares.