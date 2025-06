MAIS DE 35 MIL SERGIPANOS E TURISTAS CURTEM GRANDES NOMES DO FORRÓ E SERTANEJO NO ARRAIÁ DO POVO, NA ORLA

O Arraiá do Povo 2025 continua atraindo milhares de sergipanos e turistas à Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Na última semana do evento, o público pôde festejar ao som de ícones sergipanos e nacionais do forró e do sertanejo, como nesta quarta-feira, 25, quando o espaço recebeu os shows de Xote Baião, Amado Batista, Bruno e Marrone, João Lacerda e Geninho Batalha. As atrações foram responsáveis por levar mais de 35 mil pessoas ao evento.

Tradicional nos festejos juninos sergipanos e veterana da programação do Arraiá do Povo 2025, a banda Xote Baião trouxe o forró aracajuano mais uma vez à arena de shows, com um repertório repleto de clássicos. “É uma emoção muito grande estar aqui. Eu costumo brincar e dizer que é como se eu fosse um jogador de futebol e a sensação seria jogar no Maracanã. Bancar uma festa com essa magnitude e, sobretudo, representando o nosso estado com o nosso trabalho todo pautado no forró raiz, no forró tradicional, na valorização e no reforço da identidade do nosso povo, é um compromisso inegociável que a gente tem”, destacou o vocalista Vinícius Nejaim.

Pela primeira vez no maior arraiá à beira-mar do Brasil, Amado Batista trouxe o seu romantismo para aquecer a noite. O cantor falou sobre a alegria de estar em um evento como o Arraiá do Povo. “É um orgulho muito grande voltar a Aracaju, a Sergipe. Ainda mais para essa festa tão maravilhosa, que é uma tradição dos sergipanos. Fico orgulhoso por isso, por poder participar desse evento tão grandioso e tão bonito”, comentou.

A dupla goiana Bruno e Marrone provou que o país do forró também abraça o sertanejo. Em mais uma edição do Arraiá do Povo, os cantores celebraram o retorno aos palcos sergipanos. “Gostoso estar aqui mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. Cantar em Aracaju é diferente, o pessoal gosta demais, gosta da nossa música e a gente traz os nossos maiores sucessos. É um prazer muito grande estar aqui, a gente agradece pelo convite. É muito legal voltar várias vezes no mesmo lugar, é sinal que o pessoal gosta da gente, do nosso trabalho”, declarou a dupla.

A responsabilidade de fechar a noite de shows ficou por conta de João Lacerda, que contagiou o público ao cantar alguns clássicos escritos pelo seu pai, o cantor e compositor Genival Lacerda. “É uma felicidade estar aqui em Sergipe, no país do forró, nessa orla linda. O público sempre espera por um show de muito forró, xote, arrasta-pé, com sucessos do meu pai, Genival Lacerda. A gente também traz o Mestre Dominguinhos e Rogerinho, com a música ‘Chamego Só’, como uma homenagem a este estado maravilhoso que sempre nos abraça”, disse.

Palco 360°

O som das vaquejadas foi predominante no Palco 360° junto ao sergipano Geninho Batalha, em sua segunda passagem pelo Arraiá do Povo, desta vez, em um espaço que permite maior contato com o público. “Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. No ano passado, a gente tocou no palco principal e, neste ano, fomos selecionado para tocar aqui no Palco 360°. É uma experiência maravilhosa. Tocar para o nosso povo, a galera juntinho aqui com a gente. É um presente poder participar cantando o forró de vaquejada e o forró raiz para essa galera dançar no país do forró”, reforçou.

Apreciação geral

Turistas de diferentes lugares do Brasil escolheram o Arraiá do Povo para explorar a cultura nordestina e vivenciar os festejos juninos. Foi o caso de Joel Gonzaga, de São Paulo (SP), que veio com a esposa e com a filha pela primeira vez à festa. “Nós já viemos outras vezes para Aracaju, mas nunca tínhamos vindo ao Arraiá do Povo. A gente espera se divertir bastante, pois é muito bem falado, todo mundo comenta que é uma festa ótima. E está muito bonito, tudo bem organizado, é um evento muito interessante”, avaliou.

Ainda do Sudeste, o casal do Rio de Janeiro (RJ), Cláudia Souza e Eloy Esvobda, também são estreantes no Arraiá do Povo. “Estamos pela segunda vez em Aracaju, mas é a nossa primeira vez no evento. A gente chegou aqui no domingo e estamos vindo desde então. Estamos amando, está sendo muito bom, adoramos a organização, o policiamento e os shows. Tudo está maravilhoso”, enfatizaram.

Subindo o mapa, Heydson Cunha veio de Salvador (BA), acompanhado da esposa. O casal veio de uma pequena viagem pelos estados do Nordeste e escolheram Sergipe como um dos destinos. “A gente veio descendo: João Pessoa, Recife, Porto de Galinhas, Maceió e não poderíamos deixar de parar aqui. Eu já estive outras vezes em Aracaju, mas aqui no São João é a primeira vez. Está sendo uma experiência show. Todo esse espaço e essa estrutura está excelente. Tudo bonito e organizado”, contou.

A sergipana Graziele Oliveira saiu às 11h30 do município de Capela para não perder os shows dos cantores Bruno e Marrone, de quem é fã. Antes mesmo do primeiro show da noite, ela já estava na grade com o seu grupo de amigas. “Eu não podia deixar de vir hoje. É a minha primeira noite de festa na edição deste ano. A organização está incrível, está tudo muito perfeito, lindo, e a estrutura está ótima. Para mim é satisfatório e é uma grande emoção mesmo estar participando deste belíssimo evento”, revelou.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Diego Souza