Mais de 356,1 mil famílias em Sergipe recebem o Bolsa Família a partir desta segunda

Um total de 356.107 famílias em todos os 75 municípios de Sergipe estão contempladas em outubro com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 239 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 671,89. O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda, 20 de outubro, e segue até o dia 31, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro

Contudo, em quatro municípios de Sergipe — Carira, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto — o pagamento será unificado na segunda (20). Essa medida é adotada para cidades que estão incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem.

Em outubro, 59.701 famílias sergipanas recebem também o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Para isso, o investimento federal em Sergipe é de R$ 6,44 milhões.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 135.194 crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Sergipe. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 19,45 milhões.

O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 239.016 crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 11.053 gestantes e 6.417 nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 12,06 milhões.

Em outubro, o Bolsa Família alcança no estado sergipano, em seu grupo prioritário, 1.227 famílias em situação de rua, 262 famílias de indígenas, 4.563 de quilombolas, 96 com crianças em situação de trabalho infantil, 1.740 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 7.026 de catadores de material reciclável.

A capital Aracaju é o município com maior número de beneficiários no estado neste mês, com 55.001 famílias atendidas. Na sequência dos municípios com maior número de famílias atendidas estão Nossa Senhora do Socorro (31.007), Lagarto (20.152), Itabaiana (12.463) e Tobias Barreto (11.848). Já Brejo Grande é o município com maior valor médio em Sergipe: R$ R$ 716,86. Em seguida aparecem Indiaroba (R$ 705,13), Ilha das Flores (R$ 698,49) e Poço Redondo (R$ 696,63).

