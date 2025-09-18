Mais de 358,8 mil famílias em Sergipe recebem o Bolsa Família em setembro

Um total de 358.806 famílias em todos os 75 municípios de Sergipe serão contempladas em setembro com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 241 milhões, valor suficiente para garantir um benefício médio de R$ 672,55. O cronograma de pagamentos teve início nesta quarta-feira, 17 de setembro, e segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS.

Quatro municípios de Sergipe em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo do Brasil receberão os valores de forma unificada no primeiro dia de pagamento. Carira, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto, juntos, somam 30.801 famílias contempladas com um repasse de R$ 20,4 milhões.

PRIMEIRA INFÂNCIA – No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 135,8 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Sergipe neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de R$ 19,5 milhões.

COMPLEMENTARES – O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 238,5 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 11,4 mil gestantes e 6,4 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 12,09 milhões.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – Foto: Lyon Santos/MDS