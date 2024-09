Mais de 500 bens móveis dos Correios são colocados à venda no estado de Sergipe

Os Correios em Sergipe estão colocando à venda 528 bens móveis sem serventia para a empresa. São bicicletas, computadores, balanças, condicionadores de ar, móveis (cadeiras, armários, mesas), eletrodomésticos (micro-ondas, bebedouros, frigobar) e equipamentos eletrônicos e de segurança (cofres, alarmes e câmeras de monitoramento, nobreaks, impressoras) que foram substituídos em razão do tempo de vida útil. Os itens foram agrupados em seis lotes, com valores mínimos que variam entre R$ 500,96 e R$ 3.947,79.

Os interessados na aquisição devem apresentar proposta até as 8h do próximo dia 16/9, via carta ou ofício, enviada ao endereço Rua Alagoas, 1316 B, bairro José Conrado de Araújo – CEP: 49085-972 – Aracaju/SE; por e-mail, com proposta digitalizada e encaminhada à sbem-cpas-se@correios.com.br; ou entregue diretamente na Seção de Bens Móveis, situada no mesmo endereço indicado para envio postal.

O julgamento das propostas será realizado às 9h do dia 16/9, e os lotes serão vendidos aos participantes que ofertarem o maior valor. Os bens estarão disponíveis para visitação de 11 a 13 de setembro, mediante agendamento pelos telefones 79 2107-6240/6205/6215. O Aviso de Venda com todas as informações sobre os bens e o modelo da proposta de compra podem ser solicitados pelo e-mail: sbem-cpas-se@correios.com.br.

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe